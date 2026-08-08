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Zoran Zekić pred meč Sarajevo - Radnik: Ne očekujem naše najbolje izdanje, ali može da se pobijedi i na drugi način!

Zoran Zekić pred meč Sarajevo - Radnik: Ne očekujem naše najbolje izdanje, ali može da se pobijedi i na drugi način!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Trener Sarajeva najavio je prvu ligašku utakmicu u novoj sezoni.

Sarajevo Radnik najava Zorana Zekića Izvor: Facebook/Fk Sarajevo/Screenshot

Zbog lošeg stanja travnjaka na stadionu Koševo, fudbaleri Sarajeva će prvu domaću utakmicu u novoj sezoni odraditi na terenu Veleža.

Večeras sa početkom u 21.00 čas, izabranici Zorana Zekića će odmjeriti snage sa Radnikom, u meču kojem neće prisustvovati Horde zla, najvatrenije pristalice sarajevskog kluba.

"Svi željno očekujemo ovo prvo kolo. Maltene dva mjeseca priprema, između ostalog i ona evropska takmičenja gdje nažalost nismo prošli dalje. Jednostavno, taka nam je sudbina. Sa druge strane, kažem, nadam se da ćemo vrednovati naš rad, što smo vrijedno i požrtvovano radili i da će se neki detalji vidjeti već u prvoj utakmici. Naravno da ne očekujem sad naše najbolje izdanje, ali mora utakmica nekad da se dobije i na neki drugi način. Bitno je da budemo koncentrisani i da pokažemo najbolje od sebe što možemo u ovom trenutku", rekao je Zekić, čija ekipa je doživjela brojne promjene u igračkom kadru u odnosu na prošlu sezonu.

Novajlije su tako postali Petar Mišković, Filip Kosi, Antonio Galešić, Leo Mikić, Džonatan Ađekum, Bartol Barišić, Rikardo Karabaljo, Luka Dajčer, Selmir Pidro, Ivan Šarić, Matija Glogovac i Jovan Ivanišević. Sa druge strane, bordo dres su razdužili Renan Oliveira, Hamza Redžić, Žoao Karlos, Luka Menalo, Slavko Bralić, Aldin Turkeš, Anes Krdžalić, Bakir Nurković, Tarik Kapetanović, Nermin Mujkić i Muamer Hamzić.

"Dosta razgovaram sa igračima o težini, ali isto tako i ljepoti dresa Sarajeva. Miislim da imamo i dosta mladu i motoričnu ekipu i da ćemo uspjeti to sve da izbalansiramo. Pričali smo, gledali smo Borac, to je potpuno suprotna situacija što se tiče promjena u igračkom kadru. Naravno da je onda puno lakše raditi, ali opet kažem, i ovo nosi neke svoje radosti i nadam se da možemo da napravimo neki progres."

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

FK Sarajevo FK Radnik Bijeljina fudbal treneri Premijer liga BiH Zoran Zekić

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