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"Za finale nije ostalo ništa": Argentinac otkrio zašto se njegov tim raspao u posljednjem meču Mundijala 1

"Za finale nije ostalo ništa": Argentinac otkrio zašto se njegov tim raspao u posljednjem meču Mundijala

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Nikolas Taljafiko je otvorio dušu i istakao da Argentina nije imala ništa da ponudi u finalu Svjetskog prvenstva.

Nikolas Taljafiko o porazu Argentine u finalu Mundijala Izvor: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Argentina je uspjela da dođe do finala Svjetskog prvenstva, ali u finalu je Španija ipak golom Ferana Toresa uzela drugu titulu prvaka svijeta u istoriji. Mnogo se pričalo o sukobima i tenzijama unutar tima Argentine pred ovo finale, a sada su fudbaleri konačno krenuli da govore o svom iskustvu.

Bek Nikolas Taljafiko je otkrio da je tim stigao do finala potpuno iscrpljen i da je ostalo jako malo toga u rezervoaru. Poslije teških mečeva u dotadašnjem delu šampionata već vremešni tim Argentine nije mogao više.

"Ne želim da ovo zvuči kao izgovor, ali došli smo do finala fizički i mentalno iscrpljeni. Španija je igrala jako dobro i zaslužila je da pobijedi, a mi smo igrali loše", rekao je Taljafiko. 

Istakao je da je tim dao sve od sebe da ponovo obraduje naciju i donese drugu uzastopnu titulu prvaka svijeta u Buenos Ajres, a kritikovao je organizaciju i naglasio da teren na "Met lajfu" nije bio ni blizu dostojan finala. 

"Teren na finalnoj utakmici je bio jako loš, "Metlajf" je bio suv. Bilo je jako vruće, a igrali smo rano zbog televizija i termina prenosa. Ipak moramo da zapamtimo taj duh, nikada nismo prestali da se borimo. Bilo je ludo. Protiv Egipta sam mislio da smo u velikom problemu i pomislio sam: 'Šta sada?'. Ali imali smo otpornosti da nastavimo iako možda nismo igrali spektakularno, ali smo bili srčani. Kroz svaki meč smo išli tako i to nas je jako iscrpilo", objasnio je Taljafiko. 

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Tagovi

Argentina Nikolas Taljafiko fudbal Mundijal 2026

Komentari 1

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Vesko

Pojma nemaju ni šta su mogli. Kada su primili gol protiv Španije i sa igračem manje su zaigrali bolje od Španaca i čak mogli da izjednače. Problem je u njihovom treneru koji se totalno pogubio, tek kad bi zagustilo Argentina je počinjala da igra. Možda bi postava koja je pobedila Englesku bolje iznijela ovu utakmicu.

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