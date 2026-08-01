Otjeran iz Engleske jer ih je izbacio sa Mundijala

Kristijan Romero je nepoželjan u Engleskoj, pa je brže-bolje prodat Interu.

Izvor: Ulrik Pedersen / Zuma Press / Profimedia

Nakon što je izbacio Englesku u polufinalu Svjetskog prvenstva i nakon utakmice mahao transparentom "Malvini su Argentina"Kristijan Romero je dobijao poruke da nije dobrodošao nazad u London. I izgleda da se u London neće ni vraćati pošto je dogovoren njegov transfer u Inter.

Inter je već doveo Džona Stounsa koji stiže kao slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor sa Mančester sitijem, a sada je sve dogovoreno oko prelaska Romera. Navodno je Totenhem pristao da proda svog stamenog i pouzdanog štopera za 40.000.000 evra.

Inter je poznat kao ekipa koja igra sa tri igrača u zadnjoj liniji, a naredne sezone će Roemru i Stounsu za mjesto u timu konkurisati Manuel Akandži, Benžaman Pavar, Jan Bisek i Alesandro Bastoni.

Zašto nije poželjan?

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Kristijan Romero je na Svjetskom prvenstvu stigao do finala sa Argentinom i bio je jedan od najstandardnijih u timu. Na meču sa Engleskom odigrao je 90 minuta, zapravo je jedini defanzivac koji je odigrao cijeli meč.

Nakon nevjerovatnog preokreta u kome je Argentina uspjela da pobijedi 2:1 argentinski igrači predvođeni Romerom iznijeli su transparent "Malvini su Argentina" koji se odnosi na Malvinska ostrva (Foklandi) koja su blizu argentinske obale, a pod vlašću su Engleske. Nakon toga je izbio pravi skandal na Ostrvu i tražili su mnogi da se zabrani argentinskim igračima koji su transparent nosili da se vrate u Englesku gdje igraju za klubove u Premijer ligi.

(MONDO)

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