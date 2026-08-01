Novinar Roman Molina tvrdi da je Toni Parker prevarant i da su mu tolerisali mnoge stvari u Francuskoj zbog imena.

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Toni Parker je na žestokom udaru u Francuskoj. Obećao je budžet od 59 miliona evra u Asvelu, davao igračima ogromne plate, pravio drim-tim i onda se sve srušilo kao kula od karata. Prva zvijezda novog tima Silvan Francisko već je otišao u Panatinaikos i vjerovatno neće biti jedini.

Sada se našao na udaru i poznatog francuskog novinara koji je poznat po istraživačkom novinarstvu. Roman Molina ga je javno isprozivao na društvenim mrežama i otkrio neke detalje koje mnogi nisu znali.

Vidi opis "Toni Parker je prevarant i lažov" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Godinama je Parker bio poznat po tome da pravi sumnjive/katastrofalne kampanje prikupljanja sredstava za Asvel. Godinama mu je to prolazilo, posebno od LNB (francuska košarkaška liga). Samo zato što je Toni Parker. U jednom momentu cirkus mora da prestane. I da prestane da laže igrače o novcu koji se nikada neće pojaviti", napisao je Molina.

Parker je jedan od najboljih igrača u istoriji francuske košarke. Ima četiri NBA titule sa San Antonio Sparsima, bio je MVP finala, ima šest učešća na Ol-staru i dres sa brojem devet je penzionisan u klubu. Sa Francuzima je osvojio zlato na Eurobasketu 2013. godine, srebro u Litvaniji dvije godine ranije i bronzu 2005. u Srbiji i Crnoj Gori.

Igrači su već krenuli da odlaze

Košarkaši su polako počeli da napuštaju Asvel i vjerovatno je Silvan Francisko samo "povukao nogu". Spominje se da bi njegovim putem mogli da krenu i drugi igrači koji su dobili velike plate i koje možda neće ni vidjeti.

Među njima je i Armoni Bruks za kog su zainteresovani Real Madrid i Partizan, a situaciju prate i Danijel Tajs, Džoel Bolomboj, Peti Mils i Nejt Sestina.

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Pogledajte 00:08 Penjaroja o Parkeru Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)