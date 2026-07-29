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Propast najvećeg projekta Evrolige: Dali milione za pojačanja, sad ih mole da odu

Propast najvećeg projekta Evrolige: Dali milione za pojačanja, sad ih mole da odu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Toni Parker i Asvel planirali su ambiciozan budžet, ali investitori se povlače, ostavljajući klub na ivici propasti prije početka sezone.

Da li se Asvel raspada Izvor: Gurtug/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Francuski Asvel razmišljao je da napusti Evroligu i prikloni se pilot-projektu NBA Evropa, a onda je odlučio da poveća budžet i sa istorijskim ulaganjima napadne fajnal-for. Tako je ovog ljeta vlasnik kluba Toni Parker postao trener, okupio je ozbiljan stručni štab i doveo pojačanja za svako poštovanje. Međutim i prije prve utakmice - projekat je možda osuđen na propast.

Šta se dogodilo? Iako je prvi plan bio da budžet Asvela za narednu sezonu bude vrtoglavih 59 miliona evra, sada djeluje da bi ipak mogao da se smanji na samo 24 miliona evra. Investitori koji su obećali novac Toniju Parkeru i planirali da podrže projekat polako dižu ruke od njega, tako da bi prije svega mogao da plati budžet za plate, pa zbog finansijskih problema sve u hodu mora da se mijenja.

Odlaze velika imena iz Asvela

Ovog leta Asvel je zaista doveo nekoliko ozbiljnih pojačanja iz Evrolige i čini se da će prvi "povući nogu" Silvan Fransisko. Sjajni francuski plejmejker, koji je briljirao u dresu Žalgirisa, stigao je u Viljerban kako bi bio vođa projekta, međutim najvjerovatnije neće ni debitovati za novi klub jer ne mogu da mu daju obećani novac.

Zato je već "uskočio" Panatinaikos kome je potreban plejmejker, tako da se strpljenje Željka Obradovića možda i isplati na kraju, pošto bi u Atini mogao da napravi drim-tim ako dođe i Silvan Fransisko.

Ostaje da se vidi i šta će biti sa ostalim igračima koji su stigli ovog leta, a to su: Nik Vajler-Beb, Armoni Bruks, Bot Geč i Iv Pons, dok je već jasno da oni koji su se spominjali - i nisu zvanično predstavljeni - gotovo sigurno ne dolaze u Asvel i čekaju nove klubove.

To su dakle redom Danijel Tajs, Džoel Bolomboj, Peti Mils i Nejt Sestina.

Plan "B" za Asvel

Ideja je da Asvel sa znatno skromnijim budžetom, skoro tri puta manjim od predviđenog, ipak ostane u Evroligi, ali pitanje je da li će uopšte biti konkurentan. Naravno, postoji još šansa da Toni Parker - predsjednik, trener i sportski direktor - pronađe nove investitore koji će podržati taj projekat, ali je to malo vjerovatno.

Podsjetimo, ovog ljeta Francuska je ostala i bez Monaka u Evroligi zbog ogromnih finansijskih problema.

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Tagovi

Asvel košarka Evroliga Toni Parker

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