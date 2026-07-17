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Država rekla ne, raspada se novi drim tim u Evroligi? Skresali im budžet za 35 miliona za dan

Država rekla ne, raspada se novi drim tim u Evroligi? Skresali im budžet za 35 miliona za dan

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Asvel je htio da naredne sezone ima drim-tim u Evroligi, a sada je Francuska stala na kraj tome. Drastično je smanjen budžet da se ne bi ponovilo ono što se desilo sa Monakom.

Država smanjila budžet Asvelu za 35 miliona evra Izvor: Gurtug/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Asvel će izgleda morati da prikoči sa pojačanjima pošto prema pisanju "L'Ekipa" francuske vlasti ne žele da se ponovi scenario sa Monakom koji je usred sezone bankrotirao i jedva je završio prethodnu takmičarsku godinu.

Navodno je Toniju Parkeru naređeno da smanji budžet kako bi bio siguran da može da ga isplati. Vidjećemo šta će to značiti i da li će se sada stati sa pojačanjima ili će i neka postojeća da se otkažu. 

Toni Parker je navodno planirao da budžet za sezonu 2026/27 bude 59.000.000 evra što bi bio najveći budžet u istoroji francuske košarke. Ipak finansijske garancije za to su došle od nekih azijskih investitora, a nacionalna služba zadužena da to provjeri je te garancije odbila kao nevalidne. 

Asvelu je prošao plan budžeta vrijedan 24.000.000 evra, što umnogome menja situaciju pošto je više nego duplo manji. Francuzi će dozvoliti Asvelu da se takmiči, što nisu dozvolili Monaku, ali šta će se desiti sa timom? 

Koga je sve doveo Parker? 

Za sada je Toni Parker pojačao Asvel dovođenjem iskusnog centra Crvene zvezde Džoela Bolomboja, ali on je najmanje zvučno pojačanje. Uzeli su Silvana Franciska, bivšeg najboljeg defanzivca Evrolige Nika Vejlera Beba, "oteli" su na tržištu Armonija Bruksa od Partizana i potpisali dugogodišnjeg NBA centra Danijela Tajsa. 

Ostaje da se vidi da li će svi ti igrači zapravo zaigrati naredne sezone za Asvel ili će za neke morati da se nalazi rkešenje jer je budžet skraćen za čitavih 35.000.000 evra.

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Tagovi

Asvel košarka Evroliga

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