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Džoel Bolomboj odlazi iz Crvene zvezde u novi "drim-tim" Evrolige

Džoel Bolomboj odlazi iz Crvene zvezde u novi "drim-tim" Evrolige

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Džoel Bolomboj se nakon tri godine u Crvenoj zvezdi po svemu sudeći seli u Francusku.

dzoel bolomboj ide u asvel Izvor: MN PRESS

Izgleda da je Džoel Bolomboj otišao iz Crvene zvezde. Kako javlja "Jurohups" iskusni centar koji je vremenom postao jedan od miljenika navijača crveno-bijelih dogovorio sve oko prelaska u Asvel i da će od naredne sezone nositi dres tima iz Francuske. 

Iskusni 32-godišnji visoki igrač došao je u Crvenu zvezdu 2023. godine i nije se očekivalo da postane jedan od stubova tima i jedan od najpouzdanijih igrača. Ipak, povrede su ga omele da ostavi još dublji trag, ali ostaće upamćen kao jedan od igrača koji su nadmašili očekivanja. 

Nakon što je završio malo poznati Veber Stejt izabran je na draftu, pokupila ga je Juta i igrao je za Džezere i u Milvokiju dvije sezone u NBA ligi. Zatim je prešao u CSKA gdje je proveo četiri sezone, pa je nakon godinu dana u Olimpijakosu šrešao u Zvezdu. Ove sezone je u ograničenoj minutaži imao 5,5 poena i 4,5 skoka po meču u Evroligi.

Odlazi u novi drim tim 

Godinama je Asvel tavorio na dnu tabele Evrolige i igrao sa malim budžetima, a sada je Toni Parker uzeo tim u svoje ruke i odriješio kesu pa samo pljušte pojačanja. Do sada su stigli Silvan Francisko, Nik Vejler Bab i But Gač, a očekuje se da bude još velikih pojačanja i da tim iz Vilerbana pojuri mjesto u dogiravanju Evrolige. 

(MONDO)

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Džoel Bolomboj blokada
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

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Tagovi

Džoel Bolomboj KK Crvena zvezda Asvel

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