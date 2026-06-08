Bolomboj odlazi iz Crvene zvezde?

Prema informacijama koje stižu iz Italije za Džoela Bolomboja je interesovanje pokazao Armani.
Džoel Bolomboj mogao bi da napusti Crvenu zvezdu uskoro. Prema informacijama koje stižu iz Italije za centra srpskog tima postoji veliko interesovanje iz Milana i situacija bi trebalo da bude poznata relativno brzo.
"Armani je u pregovorima sa Bolombojem. Traže zamjenu za Džoša Niba i kontakti sa Džoelom su uspostavljeni. Na ljeto će da napusti Zvezdu", napisao je italijanski novinar Andrea Kalconi.
Bolomboj se vratio u tim poslije duge pauze i teške povrede koju je doživio i u Evroligi je odigrao 15 mečeva. Imao je prosjek od 5,5 poena i 4,5 skokova po utakmici u elitnom takmičenju.
Bolomboj je prije Zvezde u Evropi igrao za CSKA i Olimpijakos dok je u Americi nosio dresove Jute i Milvokija, kao i njihovih filijala u razvojnoj ligi. Sa ruskim klubom je postao šampion Evrolige 2019. godine.
Olimpia Milano is in talks with Joel Bolomboy, per sources.— Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni)June 8, 2026
The Italian team is still looking for a replacement for Josh Nebo and has started contacts with Bolomboy. He is set to leave KK Crvena Zvezda this summer.#EuroLeague#OlimpiaMilano#CrvenaZvezdapic.twitter.com/v79fBcdN3Z
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