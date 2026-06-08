Bolomboj odlazi iz Crvene zvezde?

Prema informacijama koje stižu iz Italije za Džoela Bolomboja je interesovanje pokazao Armani.

Izvor: MN PRESS

Džoel Bolomboj mogao bi da napusti Crvenu zvezdu uskoro. Prema informacijama koje stižu iz Italije za centra srpskog tima postoji veliko interesovanje iz Milana i situacija bi trebalo da bude poznata relativno brzo.

"Armani je u pregovorima sa Bolombojem. Traže zamjenu za Džoša Niba i kontakti sa Džoelom su uspostavljeni. Na ljeto će da napusti Zvezdu", napisao je italijanski novinar Andrea Kalconi.

Bolomboj se vratio u tim poslije duge pauze i teške povrede koju je doživio i u Evroligi je odigrao 15 mečeva. Imao je prosjek od 5,5 poena i 4,5 skokova po utakmici u elitnom takmičenju.

Bolomboj je prije Zvezde u Evropi igrao za CSKA i Olimpijakos dok je u Americi nosio dresove Jute i Milvokija, kao i njihovih filijala u razvojnoj ligi. Sa ruskim klubom je postao šampion Evrolige 2019. godine.

Olimpia Milano is in talks with Joel Bolomboy, per sources.



The Italian team is still looking for a replacement for Josh Nebo and has started contacts with Bolomboy. He is set to leave KK Crvena Zvezda this summer.#EuroLeague#OlimpiaMilano#CrvenaZvezdapic.twitter.com/v79fBcdN3Z — Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni)June 8, 2026

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