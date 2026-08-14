Andriana Vilagoš u finalu Evropskog prvenstva!

Srpska atletičarka Andriana Vilagoš ispunila je cilj hicem od 57,25.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Srpska atletičarka Adriana Vilagoš, plasirala se u finale Evropskog prvenstva u Birmingemu, u disciplini bacanje koplja. Nakon dva loša hica, treći od 57.25 joj je donio šansu za treću uzastopnu medalju.

Propisno nas je namučila Adriana, ali je na kraju dvostruka evropska vicešampionka potvrdila dobru formu i očekujmo njeno mnogo bolje izdanje u finalu.

Prvi hitac je bio za zobarav, tek nešto preko 50 metara, u drugom pokušaju je prestupila, a onda je prigrabila posljednju šansu i obezbijedila plasman među 12 najboljih. Marija Vučenović, druga srpska predstavnica je na kraju završila kvalifikacije kao 19.

Finale je na programu u nedjelju od 20.55 i nadamo se da će Vilagoš biti blizu svog najboljeg rezultata ove sezone od 63,83. Prije nje će u borbu za medalje krenuti Angelina Topić, a finale skoka uvis je zakazano za subotu.