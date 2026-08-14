Pomjeren evropski okršaj Ki Klaksvika, klupski PR ne može na utakmicu jer mora na posao!

Pomalo bizarna situacija kada je u pitanju evropski fudbal, ali ne toliko kada su u pitanju Farska ostrva.

Izvor: MONDO

Fudbaleri Ki Klaksvika i Leha odigraće od 20 časova revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope, a biće to jedini okršaj evropskih kvalifikacija zakazan za večeras.

Razlog je to što se ovaj meč trebao odigrati u četvrtak, ali je pomjeren za 24 sata zbog problema koje su imali fudbleri poljskog Leha na putu ka Torshavnu.

Farani jure rezultat Prvi meč završen je pobjedom Leha 1:0, pa će Ki Klaksvik imati zadatak da nadoknadi gol zaostatka.

Zbog guste magle na Farskim ostrvima čarter let nije mogao da sleti, pa čak ni kada s eona razišla jer je došlo do saobraćajnog kolapsa na aerodromu Vagar gdje je odjednom sletjelo šest aviona. Na krjau je Lehov čarter usmjeren u norveški Bergen kako bi dopunio gorivo, a kada je sa tri sata zakašnjenja stigao konačno u Vagar procijenjeno je da su igrači premoreni od puta i meč je pomjeren.

Vjerovatno će to u određenoj mjeri uticati na fudbalere poljskog kluba, pa i domaće ekipe, a odlaganje meča definitivno je poremetilo planove ljudi koji rade u klubu sa Farskoih ostrva.

Tako je „komjuniti menadžer“ zadužen za klupski tviter nalog doveden u situaciju da ne može da prati meč, a razlog je to što mora na "pravi" posao.

"S obzirom da je utakmica pomjerena za večeras neće biti uživo izvještavanja ovdje, pošto radim večernju smjenu na svom poslu. Možete nas pratiti na Instagramu gdje će se objavljivati fotografije tokom meča", stoji u objavi na tviter nalogu Ki Klaksvika.

Due to the match being moved to tonight, there unfortunately won’t be any live updates from our side, as I’m working an evening shift at my job.



You can always follow us on Instagram, where Claes will be posting pictures throughout the match. — KÍ (@KI_Klaksvik)August 14, 2026

Ovo je prilično neobična situacija za evropski fudbal, ali ne i za Farska ostrva gdje ne samo službenici kluba, već i većina fudbalera ima poslove od kojih živi, dok im je angažman u fudbalu na dobrovoljnom ili poluprofesionalnom nivou.

Pravi profesionalci su praktično samo strani fudbaleri, a o tome je za MONDO govorio i fudbaler Ki Klaksvika Deni Pavlović pred duel sa banjalučkim Borcem prije dvije godine.