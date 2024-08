Deni Pavlović za MONDO pred revanš s Borcem: U Ki Klaksviku samo stranci žive isključivo od fudbala

Srpski fudbaler Deni Pavlović, defanzivac Ki Klaksivika iako voli tropske temperature, koje su njegov tim dočekale u Banjaluci, smatra da će Celzijusi biti Borčeva prednost u revanšu trećeg kola kvalifikacija Lige Evrope.

Izvor: Facebook/Ki Klaksvik

Farani su prošle sedmice slavili protiv Borca u Toršavnu rezultatom 2:1 i u četvrtak na Gradskom stadionu će braniti minimalnu prednost kojom bi uspjeli da ponove istorijski plasman u grupnu fazu Konferencijske lige ostvarenu prošle sezone.

Pavlović ne krije da je to ovogodišnji cilj Ki Klaksvika, koji je prethodne sezone iznenadio fudbalsku Evropu i čak u takmičenju po grupama u konkurenciji Lila, Slovana iz Bratislave i ljubljanske Olimpije osvojio četiri boda. A sad pred revanš u Banjaluci, mišljenja je da će biti izuzetno teško ponoviti taj uspjeh.

"Očekuje nas teška utakmica, pun stadion, ali mi se spremamo da damo maksimum. Dijeli nas 90 minuta od grupne faze Konferencijske lige što bi za nas bio veliki uspjeh. To smo ostvarili prvi put prošle godine, kada smo ispisali istoriju fudbala Farskih Ostrva. Svjesni smo da će revanš biti drugačiji od prve utakmice u Toršavnu, posebno zbog specifičnih vremenskih uslova. Borac će sada biti totalno drugaćiji u odnosu na prvi meč", rekao je Pavlović na početku razgovora za naš portal.

Prema njegovim riječima, prvi duel u Toršavnu je bio prilično čudan, Borac je pogodio mrežu autogolom iz "karambola", a primio golove nakon dvije individualne greške. U revanšu smatra da će veliku ulogu odigrati i visoka temperatura, koja će biti na strani domaćina, s obzirom da je 25 stepeni viša nego na Farskim Ostrvima.

"Vjerovatno ćemo se postaviti defanzivno, ali fudbal je nepredvidiv. Sve zavisi u kom pravcu će krenuti utakmica, a mi očekujemo da će Borac krenuti ofanzivno, što je logično. E sad, kako će se meč odvijati, to ćemo ostaviti za četvrtak. Na nama je da damo maksimum, ali to ne znači da nismo 'skautirali' Borac. Imali smo i imaćemo još nekoliko video analiza do meča".

Pavlović je od 2018. godine na Farskim Ostrvima, gdje je fudbal na poluprofesionalnom nivou, ali daleko je od pežorativne tvrdnje da tamo igraju "ribari i konobari"...

"Kad sam tek došao, bila je više amaterska ekipa, a klub se od tada postepeno razvijao. Počeli su u tim da dolaze njihovi reprezentativci i inostrani fudbaleri. Istina, imamo trenutno par momaka koji rade kao električari, jedan radi za očevu firmu, neki su i direktori u kompanijama koje iz Danske snadbijevaju namirnicama Farska Ostrva. Imamo i trgovaca u prodavnici namještaja. Kako bih rekao, nisu to neke vrhunske pozicije, ali nisu ni fizički radnici. Niko ne radi u fabrici ribe, već im ostane vremena za ozbiljan trening. Probao sam da radim u fabrici ribe, to je previše fizički zahtjevno. Stranci su jedini profesionalci i žive isključivo od fudbala, ja sam jedan od njih, ali svi imamo mogućnost da radimo honorarni posao. Sve je individualno, ali od fudbala mogu da živim pristojno na Farskim Ostrvima".

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Defanzivac Ki Klaksvika se prisjetio i svog posljednjeg dolaska u grad na Vrbasu, na trofej "Duško Ožegović", koji je 2007. godine osvojio sa ekipom Crvene zvezde.

"Ne znam tačno kad je bio moj posljednji boravak u Banjaluci, bili smo pjetlići, pioniri, uzrasta desetak godina. Igrali smo na Gradskom stadionu, meni je to bio veliki doživljaj, kao da sam osvojio ne znam šta. Bilo je lijepo, od tada nisam dolazio, ali mi je drago što ću opet igrati na Borčevom stadionu", izjavio je Pavlović i dodao da su "super utisci po svemu što je dosad vidio u Banjaluci".

"Iako je jako toplo, što mnogima smeta, ali meni ovo Sunce baš prija s obzirom da ga tamo nema previše. Osim toga, vidio sam porodicu, što mi je još draže, a grad kao grad se čini mi se razvija u dobrom smjeru. Sve je novo, prezadovoljan sam onim što sam vidio".

Dok je branio boje Voždovca, Pavlović je bio saigrač Bojana Puzigaće, aktuelnog pomoćnika Mladena Žižovića u banjalučkom klubu.

"Vidjeli smo se na Farskim Ostrvima, sigurno ćemo se i ovdje naći prije utakmice, moramo da pronađemo vremena", zaključio je Pavlović, koji je osim mlađih kategorija Zvezde i pomenutog Voždovca, još nastupao za Čukarički, Novi Pazar, čačanski Borac i crnogorsku Zetu.

(MONDO)