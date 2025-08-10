Preokret Veleža u finišu utakmice: „Rođeni“ odnijeli bodove sa Pecare!

Prva pobjeda Veleža u sezoni poslije velikog preokreta.

Izvor: Facebook/NK Široki Brijeg

Nakon poraza i remija fudbaleri Veleža upisali su i pobjedu u novoj sezoni Premijer lige BIH.

Mostarci su u nedjelju savladali Široki Brijeg 3:1 poslije velikog preokreta na Pecari u posljednjim trenucima susreta.

Široki je poveo golom Posavca u 31. minutu, ali je tu prednost ispustio u drugom poluvremenu koje je u potpunosti pripalo gostima.

Velež je do izjednačenja došao u 53. minutu, kada je poslije centaršuta s lijeve strane lopta pogodila Senića u leđa i odbila se u mrežu.

Redale su se prilike, a onda u posljednjim trenucima susreta Velež stiže do potpunog preokreta.

Prvo je Mešić pogodio u 89. Minutu za vođstvo Veleža 2:1, a sve dileme otklonio je Dogan u sudijskoj nadoknadi pogotkom za 3:1 i prvu pobjedu Veleža u ovoj sezoni.