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Željko Obradović pravi drim-tim u Panatinaikosu: Nudi tri miliona evra za plejmejkera

Željko Obradović pravi drim-tim u Panatinaikosu: Nudi tri miliona evra za plejmejkera

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Željko Obradović i Panatinaikos navodno su spremili ponudu od čak tri miliona evra za Silvana Franciska zbog haosa u Asvelu.

Da li Silvan Francisko dolazi u Panatinaikos Izvor: YouTube/Panathinaikos BC

Panatinaikos polako "zatvara" tim za narednu sezonu, ali traži još uvijek pojačanje na poziciji plejmejkera. Nekoliko imena je u opticaju, a sada se pojavilo još jedno. U pitanju je plejmejker Asvela Silvan Francisko koji je dobio ponudu iz Atine od preko tri miliona evra.

"Panatinaikos je poslao ponudu od preko tri miliona evra Francisku i čeka njegovu konačnu odluku. Prati se razvoj situacije", poručio je grčki novinar Sortis Vetakis.

Francisko je posle sjajne sezone u Žalgirisu donio po malo i iznenađujuću odluku da ode u francuski Asvel. Dobio je izdašnu finansijsku ponudu i sve je izgledalo dobro. Međutim, odjednom su se pojavili problemi sa investitorima i finansijska situacija tamo trenutno nije idealna.

Panatinaikos upravo to želi da iskoristi i da privoli francuskog plejmejkera da promeni odluku i da dođe u tim koji će se boriti za titulu u elitnom takmičenju. Pored njega spominju se još i imena Fakunda Kampaca kao i NBA zvijezde Rasela Vestbruka.

Silvan Francisko
Izvor: YouTube/Euroleague

Silvan Francisko je prošle sezone bio jedan od najboljih igrača u Evroligi. Da je Žalgiris uspio da dogura daleko i da nije ispao od Fenerbahčea u plej-ofu vjerovatno bi bio i jedan od MVP kandidata. Ovako je to otišlo u ruke Saše Vezenkova, dok je Francisko bio u idealnoj petorci sezone u kojoj su se pored njih dvojice našli još Nikola Milutinov, Žan Montero i Elajdža Brajant.

Francisko je prošle godine imao prosjek od 16,5 poena, 6,5 asistencija i 2,9 skoka po utakmici. Bio je navodno u kontaktu i sa nekoliko NBA klubova tokom ljeta, ali će po svemu sudeći ostati u Evroligi. Da li će napraviti "zaokret" i završiti u Atini, ostaje da se vidi.

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Tagovi

košarka KK Panatinaikos Željko Obradović

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