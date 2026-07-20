logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Jeste, pare su problem": Janakopulos bjesnio na društvenim mrežama, morao da podsjeća zašto se vratio Željko

"Jeste, pare su problem": Janakopulos bjesnio na društvenim mrežama, morao da podsjeća zašto se vratio Željko

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Dimitris Janakopulos vidi Željka Obradovića kao ujedinitelja.

Plate u KK Panatinaikos Izvor: MN PRESS

Panatinaikos je na klupu vratio Željka Obradovića i ima istorijski budžet, a posljednjih dana se spekuliše da bi najjačem timu na papiru mogao da se pridruži i Silvan Francisko. Već su stigli Geršon Jabusele, Branko Badio i Isak Bonga, ali tu nije kraj pojačanjima. Kontroverzni vlasnik Dimitris Janakopulos nastavlja sa samouvjerenim pričama i na kritike navijača odgovara u svom stilu, onako kako ne dolikuje ljudima na takvoj poziciji.

Eksplozivni Grk je ušao u raspravu sa navijačima na društvenim mrežama i ponaosob im odgovarao na pitanja. Posebno ga je izbacilo iz takta ono o odlascima Džerdija Osmana i Vasilisa Toliopulosa. Prema navodima tamošnjih medija,  budžet koji se izdvaja na igrački kadar i trenera iznosi 42 miliona evra.

Izvor: Aris Oikonomou / AFP / Profimedia

Ključna poruka je da se Željko Obradović vratio u Atinu da osvoji šestu titulu i da su mu u timu potrebi igrači potpuno posvećeni cilju.

"Zašto nismo imali budžet od 63.000.000 evra, već smo odlučili da uštedimo i spustimo ga na 60.000.000 evra, pa na to da ne dovedemo plejmejkera? Samo da bi ti imao šta da komentarišeš na društvenim mrežama?", kaže Janakopulos i dodaje:

"Zar nisi čuo da je i Toliopulos otišao zbog novca? Dakle, da završimo jednom sa tom pričom – svako kome nije glavni cilj da igra za današnji Panatinaikos, bez obzira na minutažu i ulogu, i ko smatra da neće biti dovoljno plaćen u skladu sa svojom biografijom i doprinosom, neće imati mjesto u ovom timu. Niste još shvatili ko se vratio… Niste još shvatili šta znači Panatinaikos kada su svi potpuno ujedinjeni", zaključio je Janakopulos

Plate trenera i igrača Panatinaikosa:

  • Željko Obradović 4 miliona
  • Kendrik Nan 4,5 miliona
  • Najdžel Hejs-Dejvis 4,5 miliona
  • Geršon Jabusele 4 miliona
  • Matijas Lesor 2,7 miliona
  • Huančo Ernangomez 2,2 miliona
  • Isak Bonga 2,150 miliona
  • Kostas Slukas 2 miliona
  • Džerijan Grent 1,4 miliona
  • Branku Badio 1,3 miliona
  • Nikos Rogavopulos 1,1 milion evra
  • Panajotis Kalaicakis 450.000 evra
  • Dimitris Moraitis 350.000 evra
  • Lefteris Mancukas 300.000 evra
  • Janis Kuzeloglu 150.000 evra

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Panatinaikos košarka Dimitris Janakopulos Željko Obradović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC