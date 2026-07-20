"Jeste, pare su problem": Janakopulos bjesnio na društvenim mrežama, morao da podsjeća zašto se vratio Željko

Dimitris Janakopulos vidi Željka Obradovića kao ujedinitelja.
Panatinaikos je na klupu vratio Željka Obradovića i ima istorijski budžet, a posljednjih dana se spekuliše da bi najjačem timu na papiru mogao da se pridruži i Silvan Francisko. Već su stigli Geršon Jabusele, Branko Badio i Isak Bonga, ali tu nije kraj pojačanjima. Kontroverzni vlasnik Dimitris Janakopulos nastavlja sa samouvjerenim pričama i na kritike navijača odgovara u svom stilu, onako kako ne dolikuje ljudima na takvoj poziciji.
Eksplozivni Grk je ušao u raspravu sa navijačima na društvenim mrežama i ponaosob im odgovarao na pitanja. Posebno ga je izbacilo iz takta ono o odlascima Džerdija Osmana i Vasilisa Toliopulosa. Prema navodima tamošnjih medija, budžet koji se izdvaja na igrački kadar i trenera iznosi 42 miliona evra.Izvor: Aris Oikonomou / AFP / Profimedia
Ključna poruka je da se Željko Obradović vratio u Atinu da osvoji šestu titulu i da su mu u timu potrebi igrači potpuno posvećeni cilju.
"Zašto nismo imali budžet od 63.000.000 evra, već smo odlučili da uštedimo i spustimo ga na 60.000.000 evra, pa na to da ne dovedemo plejmejkera? Samo da bi ti imao šta da komentarišeš na društvenim mrežama?", kaže Janakopulos i dodaje:
"Zar nisi čuo da je i Toliopulos otišao zbog novca? Dakle, da završimo jednom sa tom pričom – svako kome nije glavni cilj da igra za današnji Panatinaikos, bez obzira na minutažu i ulogu, i ko smatra da neće biti dovoljno plaćen u skladu sa svojom biografijom i doprinosom, neće imati mjesto u ovom timu. Niste još shvatili ko se vratio… Niste još shvatili šta znači Panatinaikos kada su svi potpuno ujedinjeni", zaključio je Janakopulos
Plate trenera i igrača Panatinaikosa:
- Željko Obradović 4 miliona
- Kendrik Nan 4,5 miliona
- Najdžel Hejs-Dejvis 4,5 miliona
- Geršon Jabusele 4 miliona
- Matijas Lesor 2,7 miliona
- Huančo Ernangomez 2,2 miliona
- Isak Bonga 2,150 miliona
- Kostas Slukas 2 miliona
- Džerijan Grent 1,4 miliona
- Branku Badio 1,3 miliona
- Nikos Rogavopulos 1,1 milion evra
- Panajotis Kalaicakis 450.000 evra
- Dimitris Moraitis 350.000 evra
- Lefteris Mancukas 300.000 evra
- Janis Kuzeloglu 150.000 evra
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