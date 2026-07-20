"Jeste, pare su problem": Janakopulos bjesnio na društvenim mrežama, morao da podsjeća zašto se vratio Željko

Dimitris Janakopulos vidi Željka Obradovića kao ujedinitelja.

Izvor: MN PRESS

Panatinaikos je na klupu vratio Željka Obradovića i ima istorijski budžet, a posljednjih dana se spekuliše da bi najjačem timu na papiru mogao da se pridruži i Silvan Francisko. Već su stigli Geršon Jabusele, Branko Badio i Isak Bonga, ali tu nije kraj pojačanjima. Kontroverzni vlasnik Dimitris Janakopulos nastavlja sa samouvjerenim pričama i na kritike navijača odgovara u svom stilu, onako kako ne dolikuje ljudima na takvoj poziciji.

Eksplozivni Grk je ušao u raspravu sa navijačima na društvenim mrežama i ponaosob im odgovarao na pitanja. Posebno ga je izbacilo iz takta ono o odlascima Džerdija Osmana i Vasilisa Toliopulosa. Prema navodima tamošnjih medija, budžet koji se izdvaja na igrački kadar i trenera iznosi 42 miliona evra.

Izvor: Aris Oikonomou / AFP / Profimedia

Ključna poruka je da se Željko Obradović vratio u Atinu da osvoji šestu titulu i da su mu u timu potrebi igrači potpuno posvećeni cilju.

"Zašto nismo imali budžet od 63.000.000 evra, već smo odlučili da uštedimo i spustimo ga na 60.000.000 evra, pa na to da ne dovedemo plejmejkera? Samo da bi ti imao šta da komentarišeš na društvenim mrežama?", kaže Janakopulos i dodaje:

"Zar nisi čuo da je i Toliopulos otišao zbog novca? Dakle, da završimo jednom sa tom pričom – svako kome nije glavni cilj da igra za današnji Panatinaikos, bez obzira na minutažu i ulogu, i ko smatra da neće biti dovoljno plaćen u skladu sa svojom biografijom i doprinosom, neće imati mjesto u ovom timu. Niste još shvatili ko se vratio… Niste još shvatili šta znači Panatinaikos kada su svi potpuno ujedinjeni", zaključio je Janakopulos

Plate trenera i igrača Panatinaikosa:

Željko Obradović 4 miliona

Kendrik Nan 4,5 miliona

Najdžel Hejs-Dejvis 4,5 miliona

Geršon Jabusele 4 miliona

Matijas Lesor 2,7 miliona

Huančo Ernangomez 2,2 miliona

Isak Bonga 2,150 miliona

Kostas Slukas 2 miliona

Džerijan Grent 1,4 miliona

Branku Badio 1,3 miliona

Nikos Rogavopulos 1,1 milion evra

Panajotis Kalaicakis 450.000 evra

Dimitris Moraitis 350.000 evra

Lefteris Mancukas 300.000 evra

Janis Kuzeloglu 150.000 evra

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