Šokantno ispadanje Hrvatske sa Eurobasketa (VIDEO)

Košarkaši Hrvatske su na nevjerovatan način ispali sa Evropskog prvenstva za igrače do 18 godina. Vodili su na četiri sekunde prije kraja i imali loptu.

Izvor: Printscreen/X/Scout1spects

Košarkaši Hrvatske su ispali sa Eurobasketa u B diviziji. Izgubili su u četvrtfinalu od Poljske (68:66) i to na zaista šokantan način. Imali su sve u svojim rukama, četiri sekunde prije kraja meča imali su loptu, čekalo se da izvedu aut i da potvrde pobjedu, ali su onda napravili nevjerovatnu glupost.

Loše su izveli aut, Poljaci su im ukrali loptu, onda se i Hubert Sviridovič zbunio, nije znao da li da ide na koš ili da šutira za tri, vidio je semafor kasno da nema vremena za razmišljanje, pa je šutnuo za tri iz okreta i pogodio nevjerovatan koš za pobjedu.

Igrači Hrvatske su se odmah uhvatili za glavu, nisu mogli da vjeruju kakav su koš primili uz zvuk sirene. Šime Grbin je loše izveo aut i na kraju ih je sve to skupo koštalo. Uz sve to su imali i "+7" na 63 sekunde prije kraja meča (66:59) i ni to im nije bilo dovoljno.

Up 7 a minute until the end, home court advantage, and this is how Croatia lost the U18 division B 1/4 final vs Poland. A couple of amateurish mistakes led to one of the biggest chokes recently.pic.twitter.com/4ZLdOPiTay — Scoutspects basketball scouting (@scout1spects)July 31, 2026

Da stvari budu gore za njih, Evropsko prvenstvo B divizije održava se baš u Hrvatskoj i ovaj meč odigran je u Rijeci pred domaćom publikom.

Najbolji u ekipi Hrvatske bio je Tomislav Vučković sa 26 poena i 14 skokova. Na drugoj strani su heroj Svirdovič i Agust Čalupa dali po 14 poena.

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(MONDO)