Legenda Crvene zvezde o Hrvatima i Srbima: "'Orlovi' igraju za reprezentaciju kao po kazni"

Proslavljeni fudbaler Borislav Cvetković, uporedio je srpski i hrvatski reprezentativni fudbal.

Izvor: MN PRESS

Legendarni fudbaler Crvene zvezde Borislav Cvetković jednom prilikom je pokušao da objasni zašto hrvatski fudbaleri imaju više uspjeha nego srpski. "Vatreni" su po palicom Zlatka Dalića osvojili srebro na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, bronzu u Kataru i drugo mjesto u Ligi nacija, dok su na tek završenom Svjetskom prvenstvu ispali u šesnaestini finala. Da vrati stari sjaj reprezentaciji, pokušaće Slaven Bilić koji je i razjasnio Cvetkoviću u čemu je najveća razlika.

Hrvatski igrači jedva čekaju da se okupe i počnu sa pripremama, dok smo u Srbiji svjedoci odbijanja selektorskog poziva iz nedovoljno opravdanih razloga. Zbog toga je Veljko Paunović umalo odustao od preuzimanja srpske reprezentacije...

"Jednom sam u Zagrebu pitao Slavena Bilića kako uspijeva da motiviše igrače da se toliko trude. A on kaže: "Oni dođu ludi." Kaže da ga zovu prije okupljanja i govore: 'Šefe, daj da se što prije skupimo'. To je ono što nama u Srbiji fali. Naši igrači kao da dođu da igraju za reprezentaciju po kazni. Niko se ne trudi, niko ne trči", ispričao je Bora Cvetković za portal Indeks.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Nije sve tako crno, on kod Dušana Vlahovića prepoznaje iskru koju ostali fudbaleri nemaju i vidi ga kao ključnog u godinama koje dolaze. Nije mu se dopalo ni kako radi skauting služba FSS-a, dok tvrdio da je u Hrvatskoj to ozbiljnija priča.

"Bio sam na jednom kadetskom turniru u Istri i tamo sam se susreo s ljudima iz skautske službe HNS. Napravili su nam prezentaciju svog rada i načina na koji prate igrače. Vidi se da je to vrlo ozbiljna organizacija na visokom nivou, a radi se o djeci. Hrvatska to mnogo bolje radi", rekao je Cvetković i istakao glavni problem srpskog reprezentativnog fudbala:

"Najveći problem je što nema plana, programa, bilo čega... Ne radi se sa mladima u bazi. Selektori se stalno mijenjaju, postavlja ih ko i kako stigne. Selektor radi šta hoće, nema zaštite, sistem nije usklađen. Smeta mi što brzo potroše ljude koji su čvrsti, stabilni i ne podliježu pritiscima. Nama niko takav ne odgovara."

Ko je Borislav Cvetković?

Borislav Cvetković je Srbin, rođen u hrvatskom Karlovcu. Karijeru je počeo u Dinamu iz Zagreba koji je napustio nakon sukoba sa tadašnjim trenerom Miroslavom Ćirom Blaževićem. Na Marakanu stiže 1986. godine i u naredne dvije godine igra najbolji fudbal u karijeri. Jedan od njegovih najblistavijih momenata je gol Realu iz Madrida u pobjedi crveno-bijelih od 4:2 u Beogradu 1987. Nosio je još dresove Askolija, Makaretezea, Kasertane i Borca iz Čačka.

Sa Zvezdom je osvojio titulu šampiona Jugoslavije i bio najbolji strijelac Kupa evropskih šampiona sa sedam pogodaka. U crveno-bijelom dresu je odigrao 63 meča i postigao 22 gola.

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(MONDO)