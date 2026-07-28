logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Klej Tompson napušta Dalas?

Klej Tompson napušta Dalas?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor Kurir
0

Iskusni američki košarkaš Klej Tompson (36) mogao bi ovog ljeta da promijeni sredinu.

Klej Tompson napušta Dalas? Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Kako prenose dobro obaviješteni izvori iz SAD, legendarni bek želi da napusti redove Dalas Maveriksa i pređe u ekipu koja ima realne šanse u borbi za NBA prsten.

Tompson je u Teksasu proveo protekle dvije sezone, a u klubu su navodno otvoreni za opciju trejda, dok se otkup ugovora za sada ne razmatra kao realan scenario.

Kao prva i najizglednija destinacija trenutno se pominje Majami Hit. Ipak, tim sa Floride nije jedini u trci - u igri su i: Boston Seltiks, Klivlend Kavalirs i Golden Stejt Voriorsi.

Podsjetimo, Tompson je najsvijetlije trenutke karijere doživio upravo u Voriorsima, gdje je tokom 13 sezona osvojio četiri šampionske titule, iako su mu u kasnijoj fazi boravka u San Francisku ozbiljan problem pravile teške povrede.

(MONDO, Kurir)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Klej Tompson Dalas

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC