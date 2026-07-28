Iskusni američki košarkaš Klej Tompson (36) mogao bi ovog ljeta da promijeni sredinu.

Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Kako prenose dobro obaviješteni izvori iz SAD, legendarni bek želi da napusti redove Dalas Maveriksa i pređe u ekipu koja ima realne šanse u borbi za NBA prsten.

Tompson je u Teksasu proveo protekle dvije sezone, a u klubu su navodno otvoreni za opciju trejda, dok se otkup ugovora za sada ne razmatra kao realan scenario.

Kao prva i najizglednija destinacija trenutno se pominje Majami Hit. Ipak, tim sa Floride nije jedini u trci - u igri su i: Boston Seltiks, Klivlend Kavalirs i Golden Stejt Voriorsi.

Podsjetimo, Tompson je najsvijetlije trenutke karijere doživio upravo u Voriorsima, gdje je tokom 13 sezona osvojio četiri šampionske titule, iako su mu u kasnijoj fazi boravka u San Francisku ozbiljan problem pravile teške povrede.

Vidi opis Klej Tompson napušta Dalas? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: David Berding / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

(MONDO, Kurir)