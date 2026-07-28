Iskusni američki košarkaš Klej Tompson (36) mogao bi ovog ljeta da promijeni sredinu.
Kako prenose dobro obaviješteni izvori iz SAD, legendarni bek želi da napusti redove Dalas Maveriksa i pređe u ekipu koja ima realne šanse u borbi za NBA prsten.
Tompson je u Teksasu proveo protekle dvije sezone, a u klubu su navodno otvoreni za opciju trejda, dok se otkup ugovora za sada ne razmatra kao realan scenario.
Kao prva i najizglednija destinacija trenutno se pominje Majami Hit. Ipak, tim sa Floride nije jedini u trci - u igri su i: Boston Seltiks, Klivlend Kavalirs i Golden Stejt Voriorsi.
Podsjetimo, Tompson je najsvijetlije trenutke karijere doživio upravo u Voriorsima, gdje je tokom 13 sezona osvojio četiri šampionske titule, iako su mu u kasnijoj fazi boravka u San Francisku ozbiljan problem pravile teške povrede.
Klej Tompson napušta Dalas?
(MONDO, Kurir)