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Esport savez BiH dio međunarodne delegacije u Dubaiju: Otvoreni razgovori o saradnji u oblasti gejminga i esporta

Esport savez BiH dio međunarodne delegacije u Dubaiju: Otvoreni razgovori o saradnji u oblasti gejminga i esporta

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.ba
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Predstavnici Esport saveza Bosne i Hercegovine učestvovali su u međunarodnoj poslovnoj delegaciji koja je od 22. do 24. jula boravila u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Esport savez BiH dio međunarodne delegacije u Dubaiju Izvor: Promo

Tokom trodnevne posjete održan je niz sastanaka sa vodećim organizacijama i kompanijama iz oblasti gejminga, esporta, digitalne ekonomije i novih tehnologija.

Program je organizovao DMCC Gaming Centre, jedan od najznačajnijih svjetskih gejming ekosistema, sa ciljem razvoja međunarodne saradnje i povezivanja tržišta Evrope i Bliskog istoka.

Više od dvadeset sastanaka i posjete ključnim centrima
Delegaciju su činili predstavnici više država, a tokom intenzivnog boravka realizovano je više od dvadeset sastanaka sa kompanijama, institucijama i organizacijama iz Dubaija i Šardže (Sharjah).

Program je, između ostalog, obuhvatio posjete centratma i kompanijama kao što su: DMCC Gaming Centre, Yalla Group, Sharjah Media City i sastanke sa predstavnicima GITEX Global-a, jednog od najvećih svjetskih tehnoloških sajmova.

Fokus razgovora bio je na razvoju gejming i esport industrije, mogućnostima međunarodne saradnje, organizaciji događaja, te povezivanju kompanija kroz zajedničke projekte. Posebna pažnja posvećena je modelima kojima Dubai razvija gejming kao stratešku industriju budućnosti uz snažnu institucionalnu podršku. DMCC Gaming Centre danas okuplja više od 150 gejming i esport kompanija, predstavljajući vodeću platformu u MENA regiji.

Iskustvo iz prve ruke i prilike za domaći ekosistem

Generalni sekretar Esport saveza BiH i predsjednik Esports Umbrella asocijacije, Goran Kuzmić, istakao je veliku važnost ovakvih posjeta za napredak domaćeg esporta.

"Dubai danas pokazuje kako izgleda kada jedna država strateški posmatra gejming i esport kao industriju budućnosti. Posebno impresionira širina njihove vizije - od razvoja poslovnog okruženja i infrastrukture, preko podrške kompanijama i startapima, do privlačenja investicija. Velika mi je čast i ogromno novo iskustvo iz prve ruke vidjeti koliko su otvoreni za saradnju sa organizacijama iz našeg regiona. Vjerujem da ovakvi kontakti predstavljaju odličnu priliku i mogu doprinijeti razvoju novih partnerstava i projekata". izjavio je Kuzmić.

Iz Esport saveza BiH poručuju da nastavljaju sa aktivnim radom na međunarodnom povezivanju domaćeg sektora, kako bi se otvorile nove prilike za igrače, klubove, organizatore i kompanije. Takođe naglašavaju da iskustvo i prepoznatljivost esport liga unutar Esports Umbrella asocijacije mogu poslužiti kao pravi primjer uspostavljanja i razvoja stabilnog gejming ekosistema.

(MONDO)

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