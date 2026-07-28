ZVANIČNO: Roberto Manćini se vratio na klupu Italije!

Nakon višenedjeljnih nagađanja i intenzivnih pregovora, dileme više nema - Roberto Manćini i zvanično se vratio na funkciju selektora Italije.

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Vijest je potvrdio predsjednik Fudbalskog saveza Italije Đovani Malago na tek završenoj sjednici rukovodstva u rimskoj ulici Via Alegri.

"Roberto Manćini je novi selektor reprezentacije. Nalazimo se u samoj završnici i zaključujemo pregovore s njim" poručio je kratko i jasno Malago.

Pred Manćinijem je sada ozbiljan zadatak - reorganizacija nacionalnog tima, vraćanje pobjedničkog mentaliteta i priprema ekipa za predstojeće izazove na međunarodnoj sceni.

Zvanično predstavljanje i potpisivanje ugovora očekuju se u narednim danima.

Manćini, koji je sa Italijanima pokorio Evropu 2021. godine, na ovoj funkciji naslijediće Đenara Gatuza, koji je smijenjen poslije eliminacije od Bosne i Hercegovine u baražu Mundijala, ali i burnog perioda koji je obilježila afera sa nesuđenim selektorom Andreom Pirlom, kojem je stavljena rampa zbog ugovora sa jednom ruskom kladionicom.

Nakon toga, predlagači Paolo Maldini i Leonardo su napustili funkcije u Savezu poslije samo 16 dana.

Pred Manćiniem je sada jasan zadatak: da stabilizuje ekipu, vrati poljuljani kult reprezentacije i ponovo usmjeri Italiju ka samom svjetskom vrhu. A prema tvrdnjama medija u Italiji, u tome će mu pomagati Klaudio Ranijeri, koji će preuzeti ulogu tehničkog direktora reprezentacije.

Manćini. slavni italijanski fudbaler iz Sampdorije i Lacija - počeo je još davne 2001. godine da se bavi trenerskim poslom. Bio je u Fiorentini, Laciju, pa četiri godine u Interu, prije nego što će preuzeti projekat Mančester siti. Radio je potom u Galatasaraju, opet Interu, Zenitu, bio na klupi Italije, pa skrenuo ka arapskom svijetu zbog novca - vodio je reprezentaciju Saudijske Arabije, pa Al Sad, bez uspjeha.

Trostruki prvak Italije probaće da odvede Italijane na Evropsko prvenstvo 2028. godine, nakon što su "azuri" propustili prethodni kontinentalni turnir. Takođe, nisu učestvovali na prethodna tri Svjetska prvenstva.

BREAKING: Roberto Mancini has agreed to become new Italy head coach, here we go!



New project set to start after president Malagò stopped Pirlo deal at signatures due to his collaboration with Russian brands.



Mancini, back soon.pic.twitter.com/mxB4F7s3K0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)July 28, 2026

(MONDO)