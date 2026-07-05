Ubjedljiv poraz Srbije od Hrvatske: Kraj "orlića" na Evropskom prvenstvu sa nulom, nema ni plasmana na SP

Reprezentacija Srbije ubjedljivo izgubila od Hrvatske 0:3 u 3. kolu Evropskog prvenstva u Velsu i okončala učešće na posljednjem meču u grupnoj fazi. Nije osvojila ni bod.

Izvor: Cody Froggatt / imago sportfotodienst / Profimedia

Reprezentacija Srbije porazom protiv Hrvatske 0:3 (0:1) završila je učešće na Evropskom prvenstvu u Velsu. Izabranici Gordana Petrića otišli su uz velike probleme na EP i bez pola prvog tima, a sastav koji je stigao na Ostrvo nije bio konkurentan rivalima, što je potvrđeno i ovog nedjeljnog popodneva. "Orlići" su imali šansu da se u meču protiv Hrvatske pobjedom izbore za plasman u plej-of za Svjetsko prvenstvo 2027, ali su ta tri boda bila predaleka od početka meča i gola bisera Barselone Lovra Šelfija za 1:0 Hrvata.

Nijednu šansu srpski talenti nisu stvorili do poluvremena, a poslije toga su lijepom akcijom stvorili dobru priliku Jovanu Milosavljeviću, ali su se Hrvati odbranili zadržavši loptu na gol-crti. Nije prošlo mnogo, a bilo je 0:2, jer je rezervista Hrvatske Dino Godec pogotkom završio kontru u 71. minutu.

U međuvremenu je sudija iz Njemačke Florijan Badštubner bio u prvom planu, jer nije dosudio penal za Srbiju u diskutabilnoj situaciji, a potom nije prekinuo igru prije gola Hrvatske dok se igrač Srbije žalio na povredu glave. Arbitar je dospio u centar pažnje i u završnici, jer je kaznio start beka Srbije Strahinje Stojkovića i njegovo igranje rukom u duelu u kaznenom prostoru. Loptu je na "kreč" postavio Patris Čović i postavio ubjedljivu pobjedu Hrvatske, 3:0.

S obzirom na tako ubjedljiv trijumf i na poraz Italije od Ukrajine u preostaloj utakmici Grupe B, Hrvatska se ovim uspjehom plasirala u polufinale Evropskog prvenstva u kojem će igrati protiv Španije, dok će u drugom polufinalu igrati Ukrajina i Njemačka.

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