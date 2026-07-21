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"Zmajevi" i "orlovi" za tri pozicije napredovali na FIFA listi

"Zmajevi" i "orlovi" za tri pozicije napredovali na FIFA listi

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Svjetska fudbalska federacija objavila je u utorak najnoviju rang-listu reprezentacija po završetku Mundijala.

Srbija i BiH FIFA rang-lista Izvor: Profimedia

Fudbaleri Bosne i Hercegovine napredovali su za tri pozicije i sada su 61. reprezentacija svijeta sa 1408.93 boda nakon šampionata svijeta na kojem su ostvarili istorijski uspjeh plasmanom u nokaut-fazu takmičenja Mundijala.

Selekcija Srbije, takođe je "skočila" za tri mjesta iako "orlovi" nisu učestvovali na Svjetskom prvenstvu i trenutno je na 40. poziciji sa 1.502,13 bodova.

Izvor: Mario Vazquez / AFP / Profimedia

Novi svjetski šampion Španija nalazi se na prvom mjestu sa 1.995,88 bodova, a slijede Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Maroko, Portugal, Belgija, Holandija i Meksiko.

Hrvatska je pala za dvije pozicije, pa su "kockasti" sada na 13. mjestu, a najveći skok ostvarila je Norveška, koja je sa 31. mjesta napredovala na 19. poziciju.

Turska je sa 22. pala na 27. mjesto, dok je veliki pad doživjela i Južna Koreja, koja je sa 25. pozicije pala na 32. mjesto.
Paragvaj je napredovao sa 41. na 34. mjesto.

(MONDO)

Tagovi

Srbija orlovi zmajevi

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