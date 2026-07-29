"Amerikanci i Brazilci su dali novac da se napada Argentina": Predsjednik Havijer Milei pobjesnio nakon Mundijala

Predsjednik Argentine Havijer Milej tvrdi da su se mnogi udružili protiv Argentine, pa tako i Brazil i SAD.

Izvor: Europa Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Svjetsko prvenstvo je gotovo i Lionel Mesi je morao da se zadovolji još jednim srebrom. Ipak Argentina se ne miri lako sa gubitkom od Španije u finalu, pa je sada Havijer Milej izašao sa novim optužbama. Kontroverzni predsjednik koji je Argentinu doveo na ivicu bankrota sada se oglasio sa optužbama da je tokom cijelog prvenstva vođena kampanja protiv Argentine.

Argentince je dio publike optuživao da igraju prljavo, nefer, a bilo je povika i na to da im je žrijeb lak i da su se "prošetali" do polufinala sa Engleskom. Naglasio je Milej na instagramu da su mnogi ljubomrni na Argentinu. A udario je na dvije države posebno.

"Ko je uložio najviše novca u kampanju protiv Argentine? Vlada Brazila. 25 odsto toga je finansirala vlada Brazila. I onda meni nešto pričaju o miješanju u tiđe stvari. Kampanju su finansirali Meksiko, Demokratska stranka u Sjedinjenim Američkim Državama i svi oni koji ne žele da pobijede ideje slobode", rekao je Havijer Milej.

Argentina je na kraju tokom Mundijala doživjela ogroman pad svoje valute i ponovo je na ivici bankrota, a Havijer Milej se nekoliko puta oglašavao tokom Mundijala.

(MONDO)

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