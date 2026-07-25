logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lionel Mesi je odluku o penzionisanju već saopštio saigračima: "Ako je on srećan, i ja sam"

Lionel Mesi je odluku o penzionisanju već saopštio saigračima: "Ako je on srećan, i ja sam"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Lionel Mesi odigrao je svoju posljednju utakmicu u dresu Argentine.

Lionel Mesi je odluku o penzionisanju već saopštio saigračima: "Ako je on srećan, i ja sam" Izvor: Bob Kupbens / imago sportfotodienst / Profimedia

Argentinski mađioničar Lionel Mesi najvjerovatnije je odigrao svoju posljednju utakmicu za nacionalnu selekciju. Oproštaj nije bio onakav kakav je maštao, pošto su "gaučosi" poraženi u finalu Svjetskog prvenstva od Španije sa 1:0. Direktno od Mesija nismo čuli da je ovo bio oproštaj, iako su male šanse da ćemo ga gledati na Mudijalu za četiri godine. Ipak, izgleda da je saigračima već saopštio konačnu odluku...

Reprezentativac Argentine Leandro Paredes kaže da nije srećan zbog Mesijeve najteže odluke u karijeri, ali da je svi moraju poštovati.

"Mislim da je odlučio, to je bila njegova posljednja utakmica za reprezentaciju. Nadam se da nije tako i da će nastaviti da igra, međutim to je njegova odluka - ako je on srećan, i mi smo. Ni ja ne znam da li sam spreman da nastavim, to je proces koji treba svariti i dobro promisliti", rekao je iskusni as i tako rastužio navijače koji su se nadali će tek gledati posljednji ples jednog od najvećih fudbalera u istoriji.

Ono što je sigurno, da više u nacionalnom dresu nećemo gledati Nikolasa Otamendija koji je objavio konačan kraj, za razliku od Mesija koji se još nije oglasio.

Lionel je za reprezentaciju Argentine odigrao 207 utakmica i postigao 125 golova i 65 asistencija.. Sa nacionalnim timom osvojio je Svjetsko prvenstvo 2022, Kopa Ameriku 2021. i 2024. godine, dok je na Mundijalu 2026. godine predvodio tim do finala.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:13
Lionel Mesi plakao posle finala
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Leandro Paredes Argentina Lionel Mesi Mundijal 2026

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC