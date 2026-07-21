Lionel Mesi prvi put nakon poraza u finalu Mundijala: "Bol je ogromna, trebaće vremena da rana zaraste"

Kapiten Argentine Lionel Mesi obratio se javnosti nakon što su "gaučosi" poraženi u finalu Mundijala od Španije, koja je po drugi put u istoriji postala prvak svijeta.

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U emotivnoj poruci, jedan od najboljih fudbalera svijeta svih vremena priznao je da je bol od poraza veoma velika i da će trebati vremena da se rana zatvori, ali je istakao i sve ono dobro što je ekipa Argentine ostvarila.

"Bol je veoma velika i trebaće vremena da se ova rana zaraste. Ali ipak ostajem sa svim onim dobrim… Sa utakmicama koje smo preokrenuli dajući sve od sebe i koje će zauvijek ostati u sjećanju, sa podrškom cijele zemlje koja je, zajedno sa radom i trudom ove grupe, ponovo dovela nas među najbolje na svijetu“, naveo je Mesi na društvenim mrežama.

Argentinski superstar podsjetio je da je ova generacija uspjela da stigne do dva uzastopna finala Mundijala, što smatra velikim uspjehom.

"Danas je teško procijeniti šta smo uradili, ali ova grupa je stigla do dva uzastopna finala Svjetskog prvenstva".

Mesi se zahvalio navijačima na ogromnoj podršci.

"Od srca hvala na svakoj poruci i na svakom pozdravu. Još jednom smo uspjeli da se ujedinimo kao zemlja i da budemo svi zajedno, dijeleći ogroman ponos što smo Argentinci".

Na kraju je sportski čestitao "crvenoj furiji" na osvojenom peharu šampiona svijeta do kojeg su stigli golom Ferana Toresa u produžecima.

"Takođe želim da čestitam Španiji na tituli", istakao je Mesi, koji je uprkos osam postignutih golova uz četiri asistencije ostao i bez trofeja "Zlatne lopte", koja je otišla u ruke Rodrija.

Istini za volju, španski kapiten vjerovatno nije zaslužio nagradu, za razliku od njegovog tima, s obzirom da je na Mundijalu imao nikakav individualni učinak - nula golova i asistencija.

(MONDO)