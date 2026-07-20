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Sve kamere su bile uprte u Lionela Mesija: Cijeli svet je čekao njegovu prvu reakciju zbog poraza u finalu SP

Sve kamere su bile uprte u Lionela Mesija: Cijeli svet je čekao njegovu prvu reakciju zbog poraza u finalu SP

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Pogledajte i kako je Lionel Mesi reagovao poslije poraza Argentine u finalu Mundijala od Španije u Nju Džersiju.

Reakcija Mesija poslije poraza u finalu Mundijala Izvor: Arena Sport /Printscreen

Španija je prvak sveta, Argentina je ostala bez druge uzastopne titule na Mundijalu. U finalu u Nju Džersiju je gol Ferana Toresa riješio sve u drugom produžetku. Čim se čuo posljednji zvižduk Slavka Vinčića svi su čekali samo jedno i sve kamere su pratile samo jednog čoveka - Lionela Mesija.

Samo se čekala reakcija jednog od najboljih fudbalera svih vremena poslije finala. Mnogi su očekivali i suze, ali se to nije dogodilo. Legendarni argentinski fudbaler se trudio da zadrži emocije. Vjerovatno je i sam bio svjestan da njegova ekipa u ovom finalu nije pokazala igru koja ih je dovela do borbe za pehar, bili su inferiorni tokom cijelog meča.

Mogli su Španci mnogo ranije da dođu do gola, zaslužili su ga. Sve do posljednjih nekoliko minuta "gaučosi" nisu uputili nijedan jedini udarac ka golu rivala. Tek su u samoj završnici imali prilike i to neke veoma dobre, ali lopta nije završila u mreži i nisu uspjeli da uvedu meč u penal seriju.

Jasno je da je ovo bilo poslednje Svetsko prvenstvo za Mesija, a možda čak i posljednja utakmica u dresu reprezentacije... 

Pogledajte

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Lionel Mesi reakcija posle poraza u finalu
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

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Tagovi

Lionel Mesi Španija Argentina fudbal Mundijal 2026

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