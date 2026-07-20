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Argentinac pravio haos na terenu: Izgubio finale Mundijala, pa tukao dvojicu Španaca

Argentinac pravio haos na terenu: Izgubio finale Mundijala, pa tukao dvojicu Španaca

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Reprezentativac Argentine Leandro Paredes imao sukob sa Erikom Garsijom i Gavijem, nakon što je Španija osvojila Svjetsko prvenstvo.

Leandro Paredes htio da tuče španske igrače Izvor: X/UPlays1051/printscreen

Završeno je Svjetsko prvenstvo u fudbalu, a fudbalska reprezentacija Španije pobijedila je Argentinu (1:0) u finalu koje se neće dugo pamtiti. Odlučio ga je gol Ferana Toresa, obilježilo isključenje Enca Fernandeza, a barem nekoliko dana pričaće se i o Leandru Paredesu. Rezervista Argentine ušao je na poluvremenu i istog trenutka postao najproblematičniji igrač na terenu - istom onom na kojem je tukao igrače Španije poslije utakmice.

Paredesu je tek nekoliko minuta bilo potrebno da dobije žuti karton, kasnije je napravio niz prekršaja koji su mogli da dovedu do isključenja, a potpuno je izgubio živce kada se meč završio. Leandro Paredes je prvo ušao u sukob sa štoperom Erikom Garsijom, a zatim je još oštriji bio prema veznom fudbaleru Gaviju koji na ovom meču nije ni igrao.

Snimci koji su se pojavili na društvenim mrežama pokazuju kako Paredes pravi incidente na terenu, a nekoliko fudbalera pokušava da ga zaustavi prije nego što stvori još veći haos. Pogledajte kako je to izgledalo nakon finala Mundijala u kojem je Španija pobijedila Argentinu: 

Kao što smo rekli, Argentina je bila u podređenom položaju tokom cijelog meča koji je protekao u dominaciji Španije. Tim Lionela Skalonija nije uputio udarac u okvir gola rivala, dok je španski tim propustio niz dobrih prilika da savlada Emilijana Martineza, koji je još jednom bio najbolji igrač svog nacionalnog tima u velikom meču.

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Tagovi

Leandro Paredes fudbal Mundijal 2026 Španija Argentina

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