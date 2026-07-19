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Nevjerovatna glupost Fernandeza u finalu Svjetskog prvenstva: Slavko Vinčić mu odmah pokazao crveni karton

Nevjerovatna glupost Fernandeza u finalu Svjetskog prvenstva: Slavko Vinčić mu odmah pokazao crveni karton

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Enco Fernandez napravio je nevjerovatnu glupost u finalu Svjetskog prvenstva i dobio crveni karton.

Enco Fernandez dobio crveni karton u finalu Mundijala Izvor: Printscreen/Arena Sport

Španija i Argentina u ovom momentu igraju produžetke u finalu Svetskog prvenstva. Tamo će "gaučosi" morati sa deset igrača. Nevjerovatnu glupost napravio je Enco Fernandez u završnici drugog poluvremena. Ostavio je saigrače na cjedilu...

Prosto nevjerovatno šta je fudbaler Čelsija uradio. Trčao je u punom sprintu za loptu koja je bila oko sredine terena, promašio je, udario Pau Kubarsija po nozi i defanzivac "crvene furije" je bukvalno poletio. Imao je nezgodan pad i ostao je da leži na travi.

Sudija Slavko Vinčić nije imao nikakvu dilemu. Odmah je izvadio karton, pokazao mu žuti karton što je za njega bio drugi i rekao mu da krene ka svlačionici. Enco se sa tim nije mirio, pokazivao je rukama da nije bio faul, da mora da pogleda VAR i snimak.

Čak i da je išao da pogleda, samo bi potvrdio odluku. Nevjerovatna glupost, faul koji definitivno zaslužuje žuti karton. Prije toga je zbog reakcija dobio prvi žuti karton. Treba dodati i da je Leandro Paredes imao preveliki broj faulova i s obzirom na nepromišljene startove mogao je i on da bude isključen. Dosta nejasni potezi veznih fudbalera Argentine u drugom dijelu meča.

Enco Fernandez crveni karton u finalu Mundijala
Izvor: YouTube/Arena sport

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Tagovi

Enco Fernandez Mundijal 2026 fudbal Argentina Španija

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