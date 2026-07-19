Kada je njega vidio, Novak Đoković morao da se slika: Na finalu SP ispričao se sa Ronaldinjom

Novak Đoković se ispričao sa Ronaldinjom na Svketskom prvenstvu u fudbalu.

Izvor: X/Danny

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković stigao je da u Njujorku odgleda finale Svjetskog prvenstva između Španije i Argentine, a tamo su mu društvo pravile najveće zvijezde svjetskog sporta. Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem se vidi kako Novak Đoković sreće legendarnog brazilskog fudbalera Ronaldinja!

Jedan od najboljih fudbalera svoje generacije na čitavoj planeti oduševio se susretu sa Novakom Đokovićem! Njih dvojica su kratko pozirali pred kamerama, a zatim i popričali.

Novak Djokovic and Ronaldinho meet at the World Cup final.



Legends.pic.twitter.com/8WOURu24ev — Danny (@DjokovicFan_)July 19, 2026

Legendarni brazilski fudbaler Ronaldinjo u karijeri je učestvovao na samo dva Svjetska prvenstva. Davne 2002. godine bio je dio tima koji je na takmičenju u Japanu i Južnoj Koreji osvojio šampionat, a zatim je i četiri godine kasnije u Njemačkoj nosio dres nacionalnog tima. Pred Svjetsko prvenstvo 2010. godine našao se na širem spisku, ali ga je Dunga precrtao pred turnir, dok je za Mundijal 2014. godine u Brazilu već bilo nerealno da se nađe na spisku - jer je imao višegodišnju pauzu u reprezentaciji.

Sa nacionalnim timom je pored pomenutog Mundijala osvojio Kopa Ameriku 1999. godine i Kup konfederacija 2005. godine, uz drugo mjesto na istom takmičenju šest godina ranije. Kao dio olimpijske reprezentacije Brazila stigao je do bronzane medalje u Pekingu 2008. godine.

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