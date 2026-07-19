Na finalu Svjetskog prvenstva, Donald Tramp gleda utakmicu iza neprobojnog stakla.
Američki predsednik Donald Tramp prisustvuje finalu Svjetskog prvenstva između Argentine i Španije, što je prvi put da uopšte na ovom turniru i gleda neku utakmicu uživo. Očekivao se na prvoj utakmici Amerikanaca na turniru, što se nije dogodilo, tako da je sve do finala čekao da dođe na stadion.
Tramp je u specijalnoj loži iza neprobojnog stakla, jasno i zbog čega. Zajedno sa njim meč prate njegova supruga Melanija Tramp, kao i predsjednik FIFA Đani Infantino, mada bismo po odlukama na ovom turniru ipak rekli da je to Donald Tramp.
Kako Tramp gleda finale Svjetskog prvenstva?
Interesantno je da je Donald Tramp dotakao i pehar Svjetskog prvenstva. Prvo su ga na terenu podigli Mario Kempes (Argentina) i Andres Inijesta (Španija), nekadašnji svjetski prvaci, dok je potom Ronaldo Nazario da Lima (Brazil) donio ovaj pehar pravo u ložu kod Donalda Trampa.
Inače je običaj da ga golim rukama diraju samo svjetski šampioni, međutim u slučaju Donalda Trampa napravljen je izuzetak kakav se rijetko viđa. Međutim, šta je sve Tramp radio mimo pravila i propisa, ovo je zaista ništa.
Ronaldo Nazario just handed the world cup trophy to president Donaldo Trump. This feels like a Simpsons episode.....pic.twitter.com/TfMLru8CSE— TheEuropeanLad (@ThaEuropeanLad)July 19, 2026
Takođe, najavljeno je da će Donald Tramp uručiti pehar "Zlatni globus" šampionu svijeta poslije finala na "Metlajfu" u Njujorku.
Podsjetimo, finalu Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi prisustvuje i najbolji teniser ikada Novak Đoković.
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