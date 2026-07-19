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Kako Tramp gleda finale Svjetskog prvenstva?

Kako Tramp gleda finale Svjetskog prvenstva?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Na finalu Svjetskog prvenstva, Donald Tramp gleda utakmicu iza neprobojnog stakla.

Donald Tramp na finalu Svjetskog prvenstva Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

Američki predsednik Donald Tramp prisustvuje finalu Svjetskog prvenstva između Argentine i Španije, što je prvi put da uopšte na ovom turniru i gleda neku utakmicu uživo. Očekivao se na prvoj utakmici Amerikanaca na turniru, što se nije dogodilo, tako da je sve do finala čekao da dođe na stadion.

Tramp je u specijalnoj loži iza neprobojnog stakla, jasno i zbog čega. Zajedno sa njim meč prate njegova supruga Melanija Tramp, kao i predsjednik FIFA Đani Infantino, mada bismo po odlukama na ovom turniru ipak rekli da je to Donald Tramp.

Interesantno je da je Donald Tramp dotakao i pehar Svjetskog prvenstva. Prvo su ga na terenu podigli Mario Kempes (Argentina) i Andres Inijesta (Španija), nekadašnji svjetski prvaci, dok je potom Ronaldo Nazario da Lima (Brazil) donio ovaj pehar pravo u ložu kod Donalda Trampa.

Inače je običaj da ga golim rukama diraju samo svjetski šampioni, međutim u slučaju Donalda Trampa napravljen je izuzetak kakav se rijetko viđa. Međutim, šta je sve Tramp radio mimo pravila i propisa, ovo je zaista ništa.


Takođe, najavljeno je da će Donald Tramp uručiti pehar "Zlatni globus" šampionu svijeta poslije finala na "Metlajfu" u Njujorku.

Podsjetimo, finalu Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi prisustvuje i najbolji teniser ikada Novak Đoković.

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Tagovi

Mundijal 2026 fudbal Donald Tramp Španija Argentina

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