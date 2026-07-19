"Neću u zatvor, rukovaću se sa Trampom": Izjava španskog reprezentativca izazvala buru pred finale Mundijala

Izjava Borhe Iglesijasa pred finale Svjetskog prvenstva izazvala je veliku pažnju u medijima.

Izvor: Pedersen/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia /EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Borha Iglesijas se sa Španijom bori za titulu na Svjetskom prvenstvu. Nalazi se na klupi na meču protiv Argentine, a uoči utakmice je dao jedan intervju koji je izazvao veliku pažnju medija. Zna se njegovo političko mišljenje o Donaldu Trampu i šta misli o predsjedniku Amerike, pa su ga pitali da li će da se rukuje sa njim tokom dodjele poslije meča.

"Ne želim da završim u zatvoru. Nadam se da ćemo se pozdraviti i da ćemo mi u tom momentu da budemo veoma srećni i da će sve to da prođe vrlo brzo, pa da možemo da zaboravimo na to", rekao je Iglesijas za španske medije.

Tvrdi da ne želi da stvara nikakve probleme i da želi da sve prođe kako treba.

"Nije vrijeme da pravimo kontroverze. Ljudi odlično znaju šta ja mislim o njemu. Želim da uradim toliko stvari, ali je istina da iako ljudi misle da sam svemoguć, nemam moć da se borim sa određenim stvarima", poručio je španski reprezentativac Borha Iglesijas.

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