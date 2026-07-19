Uživo, Španija - Argentina: Objavljeni sastavi za finale Svjetskog prvenstva

20 : 17 Argentina? Kao u Kataru! Izgleda gotovo nevherovatno, ali je potpuno tačno. Promjene u nacionalnom timu Argentine, u odnosu na ekipu koja je osvojila prethodni Mundijal samo su kozmetičke. Selektor je i dalje Lionel Skaloni, a on je izveo na teren gotovo istu postavu kao i protiv Francuza 18. decembra 2022. godine. Tada je Argentina igrala u sastavu: Martinez - Molina, Romero, Otamendi, Taljafiko - De Pol, Fernandez, Mekalister - Mesi, Alvarez, Di Marija. Argentina sada počinje finalni meč sa čak osmoricom istih fudbalera. Mjesto u startnoj postavi zauzeli su Emilijano Martinez, Kristijan Romero, Nikolas Taljafiko, Rodrigo De Pol, Enco Fernandez, Aleksis Mekalister, Lionel Mesi i Hulijan Alvarez. Desni bek Nahuel Molina nalazi se na klupi za rezerve i gotovo sigurno će zameniti Gonzala Montijela u nekom trenutku, a među rezervama je i Nikolas Otamendi koji je tokom turnira imao svoju ulogu u ekipi. Od fudbalera koji su počeli finale u Kataru sada dio nacionalnog tima nije samo Anhel Di Marija. Šansu sa klupe čekaju još Leandro Paredes i Lautaro Martinez koji su ušli u igru tokom prethodnog mundijalskog finala, dok sada više nisu u konkurenciji Markos Akunja, German Pezelja i Paulo Dibala.

19 : 55 Kako je bilo u Kataru? Prije tri i po godine, na Svjetskom prvenstvu u Kataru, reprezentacija Argentine u finalu je savladala Francusku nakon boljeg izvođenja penala. Prvo je pogodio Lionel Mesi sa bijele tačke u 23. minutu, zatim je Anhel Di Marija bio strijelac u 36. minutu, a Francuzi su se vratili golovima Kilijana Mbapea u 80. i 81. minutu meča. Lionel Mesi je pogodio i u 108. minutu, Kilijan Mbape mu odgovorio u 118. minutu, pa smo gledali i penale. Za reprezentaciju Argentine pogađali su Mesi, Dibala, Paredes i Montijel, dok je kod Francuza pogodio Mbape, promašili Koman i Čuameni, pa pogodio Kolo Muani.

19 : 54 Šta očekujemo? Čini se da je Lionel Skaloni povjerio Niku Gonzalezu delikatan zadatak da igra uz cijelu levu aut-liniju. To bi značilo da će ovaj fudbaler pomagati Taljafiku protiv Jamala, ali i da treba Pora da drži što dalje od gola Argentine. Vidjeli smo da su Francuzi skupo platili što to nisu uradili. Na drugoj strani terena De la Fuente je nagradio Baenu za sve što je uradio u prethodnim mečevima, pa je ovaj krilni fudbaler i sada u timu iako nije među najzvučnijim imenima u timu.

19 : 34 Međusobni mečevi! Španija i Argentina su samo jednom igrale na svjetskim prvenstvima. Prije 60 godina, na Svetskom prvenstvu 1966. godine, reprezentacija Argentine savladala je Španiju (2:1) na Vila parku u Birmingemu. Bio je to meč trećeg kola grupne faze - Argentina je prošla dalje, a Španija ispala. Od tada smo gledali samo prijateljske utakmice. Španija je pobijedila 1995. godine (2:1), Argentina je bila bolja 1999. godine (2:0), a onda su počeli češće da igraju! Španija je pobijedila 2006. godine (2:1) i 2009. godine (2:1), Argentina se "revanširala" 2010. godine (4:1), a nevjerovatan rezultat videli smo 2018. godine. Tada je Španija ubjedljivo pobijedila Argentinu (6:1), uz tri gola Iska. Španci nemaju u svom timu fudbalere koji su 2018. godine igrali protiv Argentine - samo je Rodri presjedio meč na klupi za rezerve, dok u argentinskom timu ima onih koji pamte tu bruku. U startnoj postavi nasli su se Taljafiko i Otamendi, u nastavku je igrao još Lautaro Martinez, dok je meč sa klupe odgledao Paredes.

19 : 29 SASTAVI! Španija: Simon - Poro, Kubarsi, Laporte, Kukurelja - Rodri, Ruiz - Jamal, Olmo, Baena - Ojarzabal. Argentina: Martínez - Montijel, Romero, Li. Martinez, Taljafiko - De Pol, Fernandez, Mekalister - Mesi, Alvarez, Gonzalez.

19 : 28 Ko pobjeđuje? Najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića upitali su da prokomentariše ishod finala Mundijala, ali srpski sportista nije mogao da se odluči. "Teško je predvidjeti, prijatelju. Mislim da će biti dobar fudbal", rekao je Đoković. Who will win tomorrow?Argentina or Spain?



Nole: hard to predict my friend, I think it’s going to be good footballpic.twitter.com/IVRdKTaAa6 — ᖴᖇᗩᑎI ® (@frani2312)July 19, 2026

19 : 27 Put do finala! Reprezentacija Španija je na putu do finala remizirala sa Zelenortskim Ostrvima (0:0), a zatim redom pobjeđivala Saudijsku Arabiju (4:0), Urugvaj (1:0), Austriju (3:0), Portugal (1:0), Belgiju (2:1) i Francusku (2:0). Reprezentacija Argentine je na putu do finala Svjetskog prvenstva pobijedila Alžir (3:0), Austriju (2:0), Jordan (3:1), Zelenortska Ostrva (3:2), Egipat (3:2), Švajcarsku (3:1) i Englesku (2:1).

19 : 21 Trebalo da igraju Finalisimu! Reprezentacije Španije i Argentine trebalo je da nastupe na Festivalu fudbala u Dohi, gdje je bilo planirano da i Srbija uzme učešće prijateljskim mečevima protiv Saudijske Arabije i Katara. Tada je bilo planirano da Španija i Argentina odigraju Finalisimu, meč u kojem se sastaju šampioni Evrope i Južne Amerike. Zbog krize na Bliskom istoku otkazan je cijeli događaj, ali će ove dvije selekcije na teren na drugom kraju svijeta. Na kraju je Srbija poslužila kao protivnik Španiji u martovskom prozoru, kada je tim Veljka Paunovića "odglumio" Argentince.

19 : 19 Meč za treće mjesto! Jedan od najčudnijih mečeva na Mundijalu ove godine gledali smo u borbi za treće mjesto. Engleska je pobijedila Francusku (6:4), a to je bila utakmica o kojoj će se dugo pričati. Počelo je golom Deklana Rajsa, pa je na njegovu asistenciju pogodio Ezri Konsa, a zatim je Bukajo Saka postigao dva gola za ubjedljivih 4:0 na poluvremenu. Francuzi su odgovorili u nastavku - Kilijan Mbape je dao gol na asistenciju Majkla Olisea, zatim asistirao Bredliju Barkoli, pa ponovo pogodio na dodavanje Olisea. Seriju je prekinuo Saka golom sa bijele tačke, da bi u nadoknadi meča golove postigli Usman Dembele na jednoj i Džud Belingem na drugoj strani terena.

19 : 17 Istorija! Reprezentacija Argentine tri puta je osvajala Svjetsko prvenstvo - najbolji su bili 1978, 1986. i 2022. godine. Četvrta titula dodatno bi ih "pogurala" na listi šampiona, jer bi se izjednačili sa Njemačkom i Italijom. U tom slučaju ispred njih bi bio samo njihov najveći rival Brazil, koji je poslkednji trofej osvojio davne 2002. godine. Sa druge strane, Španija je samo jednom osvojila Mundijal. Bilo je to 2010. godine, kada je svjetskim fudbalom dominirala njihova čuvena generacija. Dvije godine prije tog turnira postali su šampioni Evrope, a dvije godine kasnije odbranili evropsku titulu - za tri velika turnira u nizu.