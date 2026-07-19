Španija i Argentina se sastaju u velikom finalu Svjetskog prvenstva, a kakvi su njihovi diplomatski odnosi?

Španija i Argentina sastaju se u finalu Svjetskog prvenstva, u nedjelju od 21 sat, hoće li Crvena furija do prve titule od 2010. ili će Gaučosi odbraniti trofej?

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Više od mjesec dana trebalo nam je da od 48 tima, dođemo do dva i sa velikim iščekivanjima čekamo na proglašenje šampionskog tima. Ali, pre toga finale, i to - latino. Španija je predstavnik Evrope i pokušaće da trofej vrati u svoje vitrine, prvi nakon 2010. godine, ali i Evropljanima, prvi nakon što su Francuzi bili šampioni 2018.

Argentina pak brani titulu i nema namjeru da stane, naročito što će se omaleni kapiten, Lionel Mesi, najvjerovatnije oprostiti nakon Mundijala.

Međutim, i na ovom šampionatu se ne vrti sve oko fudbala, a semafor osim rezultata, pokazuje i socio-ekonomske razlike koje definišu perspektive unutar i izvan Evropske unije. Istraživanje koje su sprovodili Eurostat, Evropska komisija i Reporteri bez granica najbolje pokazuje kako bi izgledalo kada bi se ove države takmičile za pristupanje Evropskoj uniji.

Ko je srećniji?

Za Špance važi da su srećniji narod od Argentinaca, na svjetskoj listi za četiri pozicije, prvi su na 44. mjestu, a drugi na 48.

Politika koju vodi Pedro Sančez je ubjedljivo stabilnija i mirnija, sa 63.4/100, dok je u Argentini, koja se bori sa ekonomskom krizom i socijalnim nemirima, u prosjeku 45.6/100. Liberalna demokratija je na strani Španaca, 0.78/1, u Argentini je to nešto malo niže - 0.55/1. Borba sa korupcijom jedna je od najvećih sa kojim se nose politike obje države, a Španija ima bolji prosjek. 60 od 100 u Španiji, naspram 37/100 u Argentini.

Španci poštuju i cijene slobodu medija, 75.32/100, naspram Argentine, 65.04/100.

Očekivan životni vijek na rođenju je 83.3 u Španiji, a u Argentini 77.2, dok je rodna ravnopravnost takođe na strani evropske države, 72.1/100, a kod rivala u finalu Mundijala je 69.8/100. Pripadnici LGBT zajednice imaju velika prava u obe države, 88.7/100 u Španiji, a u Argentini 71.2/100. Ugljendioksid po glavi stanovnika u Španiji iznosi 4.25 tone, a u Mesijevoj domovini 5.50 tona.

Diplomatski odnosi dvije države

Diplomatski odnosi Španije i Argentine dugo su bili u krizi. Tenzije između vlada Havijera Mileija i Pedra Sančeza bile su izuzetno visoke, ali su i za to vrijeme, ekonomska i kulturna saradnja ovih država bile stabilne. Naime, Milei je na političkom skupu u Madridu optužio Sančeza za korupciju, što je izazvalo potres u odnosu Argentine i Španije. Tada je Španija povukla abasadora iz Buenos Ajresa.

Sa imenovanjem novih ambasadora, normalizovani su i odnosi između ovih država čime je prevaziđena višemjesečna diplomatska kriza iz 2024. godine.

Interesantno u njihovom odnosu jeste i to što je Španija jedan od najvećih stranih investitora u Argentini i ključni evropski trgovinski partner.

Dvije zemlje su tradicionalno povezane dugom istorijom, jezikom i aktivno sarađuju kroz Ibero-američku zajednicu nacija.

U ovoj finalnoj borbi, Španija je odnijela pobjedu u svim segmentima, da li će tako biti i u finalu Svjetskog prvenstva, pratite u nedjelju od 21 sat.

(EUpravo zato)