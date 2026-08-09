Maskova raketa udarila u Mjesec sedam puta brže od zvuka: Ispituje se opasnost od svemirskog otpada

Ostatak rakete kompanije Spejs Iks udario je u površinu Mjeseca brzinom od 8.500 km/h. Naučnici prate ovaj rijetki posmatrani sudar kako bi analizirali opasnost koju svemirski otpad predstavlja za buduće ljudske misije.

Izvor: Red Huber/Orlando Sentinel via AP

Očekuje se da će gornji stepen rakete kompanije Spejs Iks, koja je lansirala dva lunarna modula početkom 2025. godine, udariti u površinu Mjeseca nekoliko mjeseci nakon završetka misije. Veliki komad raketnog ostatka udariće u Mjesec procijenjenom brzinom od 8.500 km/h, sedam puta brže od brzine zvuka.

Iako većina ljudi misli da je udar komada otpada na Mjesec mali događaj, naučnici i astronomi pažljivo prate situaciju, jer će to biti jedan od rijetkih puta kada će se objekat sudariti sa Mjesecom dok se bude posmatrao. NASA-in Lunarni izviđački orbiter i južnokorejski lunarni orbiter Danuri će snimiti slike mjesta udara prije i poslije događaja, pri čemu će ovaj drugi letjeti blizu pogođene rakete Spejs Iks nekoliko minuta prije nego što započne svoje konačno spuštanje.

Izvor: Youtube/CBS News

NASA je već namjerno srušila objekte na Mjesecu, to je učinila sa dijelovima rakete Saturn V i odbačenim modulima za sletanje na Mjesec kako bi sprovela seizmičke eksperimente tokom misija Apolo 1970-ih. Eksperiment je ponovljen 2009. godine sa misijom LCROSS, koja je srušila sondu blizu južnog pola Mjeseca u potrazi za ledom, javlja Hicomm.

Ovog puta, istraživače zanima kako će udar uticati na površinu Mjeseca, za koju se očekuje da će osloboditi energiju ekvivalentnu oko tri tone TNT-a. Iako se to može činiti kao ogromna količina energije, vjerovatno nećemo moći da vidimo sam udar sa Zemlje. Ali pošto Mjesec nema vjetar niti atmosferu, izbačeni materijal bi se mogao proširiti kilometrima i biti vidljiv kroz teleskope.

"Mjesečeva gravitacija je niska i nema vjetra koji bi rasterao prašinu. Djelimično nas zanima ovaj događaj da bismo razumjeli koliku opasnost predstavljaju udari otpadaka za buduće astronaute", kaže Bendžamin Fernando iz Nacionalne laboratorije Los Alamos.

Svemirski otpad trenutno nije toliki problem na Mjesecu kao na našoj planeti, ali to bi se moglo promijeniti u bliskoj budućnosti.

S obzirom na to da su Sjedinjene Države i Kina u svemirskoj trci ko će prvi ponovo spustiti ljude na Mjesec poslije više od pola vijeka, uskoro će doći vrijeme kada operateri neće moći jednostavno da dozvole da njihovi raketni ostaci padnu iz orbite kako bi izbjegli pad na njihova naselja i centre podataka.