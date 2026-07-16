Zastava SSSR-a koju je Baz Oldrin ponio na Mjesec prodata za nevjerovatnu cifru

Mala zastava Sovjetskog Saveza, koju je astronaut Baz Oldrin ponio na istorijsku misiju Apolo 11, prodata je na aukciji za više od 100.000 dolara, iako su stručnjaci očekivali višestruko nižu cijenu.

Izvor: PRESSCOV / Sipa USA / Profimedia

Mala zastava Sovjetskog Saveza, koja je 1969. godine putovala na Mjesec tokom istorijske misije Apolo 11, prodata je na aukciji kuće Sotbi (Sotheby's) u Njujorku za 102.400 dolara sa uračunatom provizijom. Cijena po kojoj je prodata višestruko je premašila početnu procjenu stručnjaka, koji su očekivali da će dostići između 7.000 i 10.000 dolara.

Sama licitacija završena je 15. jula, a konačna ponuđena cijena bez provizije iznosila je 80.000 dolara. Informaciju o aukciji podijelila je i stranica @echofm_online na društvenoj mreži X.

Zastavu je na Mjesec ponio Baz Oldrin

Riječ je o minijaturnoj zastavi dimenzija približno 10 x 15 centimetara, koju je u julu 1969. godine na istorijsko putovanje poneo astronaut Baz Oldrin, pilot lunarnog modula misije Apolo 11.

Na zastavi se nalazi natpis "Flown to the Moon on Apollo XI" ("Letjela na Mjesec u misiji Apolo 11"), kao i originalni potpis slavnog astronauta.

Uz zastavu je priloženo i pismo koje je Oldrin lično potpisao, potvrđujući njeno porijeklo. U njemu je objasnio da je sovjetsku zastavu ponio kao gest dobre volje između Sjedinjenih Američkih Država i Sovjetskog Saveza, naglašavajući da uspeh misije Apolo 11 smatra dostignućem čitavog čovječanstva, a ne samo jedne države.

Побывавший на Луне флаг СССР продали на аукционе Sotheby's за 80 тысяч долларов



Миниатюрный советский флаг, побывавший на Луне во время миссии «Аполлон-11», продали за $80 тыс. — это следует из данных на сайте Sotheby's, изначально эксперты оценивали лот в $7–10 тысяч, пишет…pic.twitter.com/ts2fjmYTcY — ЭХО (@echofm_online)July 16, 2026

Na Mjesec poneo više zastava

Pored zastave Sovjetskog Saveza, Oldrin je tokom misije sa sobom ponio i zastave Sjedinjenih Američkih Država, savezne države Teksas, kao i svog rodnog Nju Džerzija.

Misija Apolo 11 ostala je upamćena kao prvi uspješan let sa ljudskom posadom koja je sletjela na površinu Mjeseca. Dana 20. jula 1969. godine Nil Armstrong i Baz Oldrin postali su prvi ljudi koji su hodali po Zemljinom prirodnom satelitu, dok je Majkl Kolins ostao u komandnom modulu u lunarnoj orbiti.

Nije prvi rekord Baza Oldrina

Ovo nije prvi put da predmeti povezani sa istorijskom misijom Apolo 11 privlače ogromnu pažnju kolekcionara.

Aukcijska kuća Sotbi je 2022. godine prodala Oldrinovu letačku jaknu iz iste misije za 2,77 miliona dolara, što i danas predstavlja rekordnu cijenu za predmet koji je bio u svemiru.

Nova prodaja još jednom potvrđuje koliko su artefakti iz zlatnog doba istraživanja svemira cenjeni među kolekcionarima širom svijeta.