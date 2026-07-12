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Tiranosaurus reks ide na aukciju: Fosil vrijedan 30 miliona dolara mogao bi oboriti rekord

Tiranosaurus reks ide na aukciju: Fosil vrijedan 30 miliona dolara mogao bi oboriti rekord

Autor Nikolina Damjanić
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Fosil tiranosaurusa reksa, koji će biti ponuđen na narednoj aukciji kuće "Sotbi", mogao bi postati najskuplji fosil ikada prodat sa početnom cijenom od 30 miliona dolara.

shutterstock_1333635119.jpg Izvor: Shutterstock

Na godišnjoj aukciji prirodnjačkih eksponata biće izložen primjerak poznat pod imenom "Gas", jedan od najkompletnije očuvanih skeleta tiranosaurusa reksa ikada pronađenih, prenosi Bi-Bi-Si.

Njegova početna vrijednost procijenjena je na 30 miliona dolara, ali se očekuje da bi na nadmetanju mogao dostići znatno veću cijenu i oboriti dosadašnji rekord.

Trenutno rekord za najskuplje prodatog dinosaurusa drži fosil stegosaurusa nazvan "Apeks", koji je aukcijska kuća "Sotbi" prodala 2024. godine za 44,6 miliona dolara. Ta cijena bila je čak 11 puta veća od početne procjene pred aukciju.

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Tagovi

dinosaurus aukcija muzej

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