Džin dug 20 metara: Na Tajlandu otkrivena nova vrsta dinosaurusa

Paleontolozi na Tajlandu otkrili su novu vrstu dinosaurusa na osnovu fosila pronađenih u provinciji Kalasin na sjeveroistoku zemlje.

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Dinosaurus biljojed, nazvan "Uragasaurus kalasinensis" /Uragasaurus kalasinensis/, živio je prije oko 150 miliona godina, tokom kasne jure, a prema procjenama istraživača, dostizao je dužinu do 20 metara, približno koliko iznosi dužina terena za kriket.

Posebnost ove vrste bio je izuzetno dug vrat, karakterističan za grupu sauropoda kojoj pripada, a koji im je vjerovatno omogućavao da dosegnu vegetaciju na različitim visinama.

Glavni autor studije Apirat Nilfanafan sa Univerziteta Mahasarakham rekao je za da je fosil dio velike zbirke pronađene na lokalitetu Fu Noj, koji je prvi put identifikovan 2008. godine nakon što je lokalni stanovnik pronašao ostatke nalik zmijskim krljuštima.

Na tom nalazištu pronađeni su brojni fosili iz perioda kasne jure, pri čemu su više od 90 odsto činili ostaci dinosaurusa.

Istraživači su pronašli zube i kosti više vrsta, ali je ključan za identifikaciju nove vrste bio dorzalni pršljen, kost iz srednjeg ili gornjeg dijela leđa.

CT skeniranje pokazalo je da dinosaurus pripada porodici Mamenchisauridae sauropod, poznatoj po veoma dugim vratovima.

Istraživači su utvrdili i jedinstvene anatomske karakteristike, uključujući raspored potpornih kostiju u obliku slova "ipsilon".

Ovo je prvi fosil pripadnika porodice Mamenchisauridae pronađen na Tajlandu, dok je većina ranijih otkrića ove grupe zabilježena u Kini.

Naučnici su u maju objavili otkriće druge vrste dugovratog biljojednog dinosaurusa sa Tajlanda - "Nagatitan" /Nagatitan/, koji je, prema procjenama, bio težak oko 27 tona i dug 27 metara, što ga, kako navode naučnici, čini najvećim dinosaurusom pronađenim u jugoistočnoj Aziji.

(Srna)