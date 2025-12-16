Naučnici otkrili na hiljade otisaka stopala dinosaurusa blizu Bormija

Italijanski paleontolozi su otkrili hiljade otisaka stopala dinosaurusa blizu Bormija, gdje će uskoro biti održane Zimske olimpijske igre, saopštio je Kristijano dal Saso, paleontolog u Prirodnjačkom muzeju u Milanu.

Izvor: Shutterstock

Otisci su pronađeni na gotovo vertikalnoj stijeni na više od 2.000 metara nadmorske visine u Nacionalnom parku "Stelvio".

"Ovo je jedno od najvećih i najstarijih nalazišta otisaka stopala u Italiji i među najspektakularnijim koje sam vidio u posljednjih 35 godina", rekao je Saso novinarima.

Stručnjaci kažu da je ovo jedno od najbogatijih nalazišta u svijetu za period trijasa.

Tragovi, pojedini široki i do 40 centimetara i sa kandžama, protežu se u dužini od oko pet kilometara u glečerskoj dolini Vale di Fraele, blizu Bormija.

Stručnjaci smatraju da su otiske ostavila krda dugovratih biljojeda, vjerovatno platosaurusa, prije više od 200 miliona godina, kada je ovo područje bilo topla laguna, idealna za lutanje dinosaurusa duž plaža.

"Otisci stopala su utisnuti kada su sedimenti još bili meki, na širokim plimnim ravnicama koje su okruživale okean Tetis", rekao je Fabio Masimo Peti, tehnolog u muzeju MUSE u Trentu.

On je dodao da je blato, sada pretvoreno u stijenu, omogućilo da se očuvaju izuzetni anatomski detalji stopala kao što su otisci prstiju, čak i kandži.

Dok se afrička ploča postepeno kretala ka sjeveru, okean Tetis se zatvarao i sušio, a sedimentne stijene na morskom dnu su se naborale i stvorile Alpe.