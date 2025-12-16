logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Naučnici otkrili na hiljade otisaka stopala dinosaurusa blizu Bormija

Naučnici otkrili na hiljade otisaka stopala dinosaurusa blizu Bormija

Autor Nikolina Damjanić
0

Italijanski paleontolozi su otkrili hiljade otisaka stopala dinosaurusa blizu Bormija, gdje će uskoro biti održane Zimske olimpijske igre, saopštio je Kristijano dal Saso, paleontolog u Prirodnjačkom muzeju u Milanu.

shutterstock_2426177321.jpg Izvor: Shutterstock

Otisci su pronađeni na gotovo vertikalnoj stijeni na više od 2.000 metara nadmorske visine u Nacionalnom parku "Stelvio".

"Ovo je jedno od najvećih i najstarijih nalazišta otisaka stopala u Italiji i među najspektakularnijim koje sam vidio u posljednjih 35 godina", rekao je Saso novinarima.

Stručnjaci kažu da je ovo jedno od najbogatijih nalazišta u svijetu za period trijasa.

Tragovi, pojedini široki i do 40 centimetara i sa kandžama, protežu se u dužini od oko pet kilometara u glečerskoj dolini Vale di Fraele, blizu Bormija.

Stručnjaci smatraju da su otiske ostavila krda dugovratih biljojeda, vjerovatno platosaurusa, prije više od 200 miliona godina, kada je ovo područje bilo topla laguna, idealna za lutanje dinosaurusa duž plaža.

"Otisci stopala su utisnuti kada su sedimenti još bili meki, na širokim plimnim ravnicama koje su okruživale okean Tetis", rekao je Fabio Masimo Peti, tehnolog u muzeju MUSE u Trentu.

On je dodao da je blato, sada pretvoreno u stijenu, omogućilo da se očuvaju izuzetni anatomski detalji stopala kao što su otisci prstiju, čak i kandži.

Dok se afrička ploča postepeno kretala ka sjeveru, okean Tetis se zatvarao i sušio, a sedimentne stijene na morskom dnu su se naborale i stvorile Alpe.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Italija dinosaurus otisci

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA