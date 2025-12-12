logo
Zahvaljujući psu Džekpotu: Državljanin BiH "pao" u Italiji sa tovarom kokaina vrijednim 15 miliona evra

Autor Dušan Volaš
0

Italijanska policija uhapsila je 42-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine nakon što je u njegovom kamionu pronađena ogromna pošiljka kokaina visoke čistoće, teška približno 138 kilograma.

Državljanin BiH pokušao prokrijumčariti 138 kg kokaina Izvor: Guardia di Finanza

Zapljena se dogodila u luci Čivitavekja (Civitavecchia), tokom rutinske carinske i bezbjednosne kontrole vozila koja su se iskrcala sa broda pristiglog iz Barselone. Uhapšeni muškarac, državljanin BiH sa prebivalištem u Sloveniji, upravljao je kamionom jedne slovenačke kompanije.

Prema izvještaju policije, upravo je ponašanje vozača iz BiH odalo pošiljku. Njegova "ekstremna nervoza i uznemirenost" tokom kontrole izazvali su sumnju kod istražitelja, koji su odlučili da kamion podvrgnu detaljnom pregledu.

Prvo je rendgenski snimak pokazao određene anomalije u tovaru, nakon čega je angažovana jedinica sa psima tragačima Finansijske policije (Guardia di Finanza). Službeni pas po imenu Džekpot (Jackpot) nepogrešivo je nanjušio drogu.

Istražitelji su pronašli ukupno 120 blokova kokaina, vješto sakrivenih unutar šest glomaznih industrijskih vreća koje su sadržavale recikliranu plastiku.

Italijanske vlasti procjenjuju da bi ova količina droge, s obzirom na njenu visoku čistoću, nakon miješanja i pripreme za uličnu prodaju narko-kartelima donijela ilegalni profit od oko 15 miliona evra.

Državljanin BiH je uhapšen na licu mjesta zbog krivičnog djela trgovine drogom, a otežavajuća okolnost mu je velika količina pronađenih narkotika. Po nalogu Glavnog tužioca Alberta Liguorija, on je sproveden u pritvor.

