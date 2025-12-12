logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

BiH proširila listu kontrolisane droge nakon 14 godina: Uvršteno 112 novih psihoaktivnih supstanci

BiH proširila listu kontrolisane droge nakon 14 godina: Uvršteno 112 novih psihoaktivnih supstanci

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

BiH je nakon 14 godina proširila listu kontrolisane droge unošenjem još 112 supstanci, što omogućava jačanje kontrole i bolji institucionalni odgovor na pojavu novih psihoaktivnih opijata, koji se brzo šire ilegalnim tržištem i predstavljaju rastući izazov.

BiH proširila listu kontrolisane droge nakon 14 godina Izvor: ANP / Alamy / Alamy / Profimedia

Na listu su, između ostalih, uvršteni sintetički opioidi poput karfentanila i U-47700 /U-47700/, novi kanabinoidi poput 5F-MDMB-PICA /5F-MDMB-PICA/ i AB-FUBINACA /AB-FUBINACA/, te "dizajnerski" benzodijazepini, uključujući flubromazolam, saopšteno je iz Ministarstva civilnih poslova u Savjetu ministara.

Dopune liste će omogućiti usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa listama Međunarodnog odbora za kontrolu narkotika, kao i efikasnije sprečavanje nezakonite proizvodnje, prometa i posjedovanja kontrolisanih materija.

Postupak dopune lista razmatran je na sjednici Komisije za suzbijanje zloupotrebe droge, na kojoj je predstavljena i ažurirana evidencija supstanci koje su od 2011. godine uvrštene u međunarodne režime kontrole, te je Komisija zaključila da se aktivnosti na dopunama popisa nastave i da se prijedlog izmjena uputi u dalju proceduru usvajanja.

Iz Ministarstva podsjećaju da je u toku i odvojen postupak kojim bi se kanabis premjestio sa liste zabranjenih na listu materija pod strogim nadzorom, isključivo radi medicinske primjene u okviru kontrolisanih farmaceutskih preparata.

Popis vrsta droge u BiH posljednji put je mijenjan 2008. i 2011. godine, a odluke o izmjenama donosi Savjet ministara.

Možda će vas zanimati

Tagovi

droga

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ