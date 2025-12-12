Marihuana i kokain prodavani u kafićima u Trnu i Zalužanima: Optužen Boban Railić zbog zloupotrebe droge

Boban Railić (31) iz Laktaša optužen je za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga. Optužnicu je podiglo Okružno javno tužilaštvo Banjaluka, a potvrdio Okružni sud u ovom gradu.

Izvor: MONDO

Railić je uhapšen u avgustu ove godine u akciji “Sprinter” kada je pronađena određena količina marihuane i kokaina.

Prema navodima iz optužnice drogu je, u periodu od decembra 2023. godine do 27. avgusta 2025. godine, držao radi prodaje i neovlašteno prodavao u ugostiteljskim objektima u mjestu Trn i naselju Zalužani.

Navedeno je i da je drogu prodavao brojnim osobama, među kojima je i jedan maloljetnik, za iznose od 20 do 100 KM.

Tokom akcije hapšenja, određena količina kokaina pronađena je u kući koju koristi u Trnu.

Railić je od ranije poznat policiji zbog zloupotrebe droge i drugih krivičnih djela.