Od ranije poznat po brojnim djelima: Uhapšeni u akciji "Sprinter" sproveden u tužilaštvo u Banjaluci (VIDEO)

Od ranije poznat po brojnim djelima: Uhapšeni u akciji "Sprinter" sproveden u tužilaštvo u Banjaluci (VIDEO)

Autor Brankica Spasenić
0

Boban Railić (31) iz Laktaša, koji je uhapšen u akciji "Sprinter", sproveden je večeras u Okružno javno tužilaštvo. .

288455.jpg Izvor: RTRS

Ispitaće ga postupajući tužilac nakon čega će biti donesena odluka o eventualnom prijedlogu da mu se odredi pritvor.

Kao što smo ranije objavili, u akciji je pored Railića, uhapšen i B.К. iz Čelinca, koji je pušten da se brani sa slobode, a obojica se sumnjiče da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga. 

Railić je i ranije hapšen zbog droge, ugrožavanja sigurnosti, napada na policiju i drugih krivičnih djela.

Osumnjičeni se terete da su od 2023. prodavali marihuanu i kokain na području Banjaluke i Laktaša, a među korisnicima je, kako se sumnja, bilo i maloljetnika.



U okviru akcije izvršeni su pretresi na više lokacija, a pronađeno je i oduzeto blizu 90 grama marihuane, određena količina kokaina, vaga za precizno mjerenje, dva mobilna telefona, novac i drugi predmeti.

(MONDO)

