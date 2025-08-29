logo
Okružni sud Banjaluka odredio pritvor Bobanu Railiću zbog šverca marihuane i kokaina u Banjaluci i Laktašima

Autor Brankica Spasenić
0

Okružni sud u Banjaluci odredio je pritvor Bobanu Railiću (31) iz Laktaša, koji je uhapšen u akciji "Sprinter” i sumnjiči se da je počinio krivićno djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

Pritvor za uhapšenog u akciji "Sprinter" zbog trgovine drogom Izvor: MONDO

Pritvor je određen zbog postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke ili ponoviti krivično djelo.

On se sumnjiči da je od decembra 2023. do avgusta ove godine neovlašteno nabavljao, držao radi prodaje i prodavao u marihuanu i kokain na području Banjaluke i Laktaša.

U okviru akcije "Sprinter" izvršeni su pretresi na više lokacija, a pronađeno je i oduzeto blizu 90 grama marihuane, određena količina kokaina i drugi predmeti.

U akciji je pored Railića, uhapšen i B.К. iz Čelinca, koji je pušten da se brani sa slobode.

Railić je i ranije hapšen zbog droge, ugrožavanja sigurnosti, napada na policiju i drugih krivičnih djela.

(Mondo)

Tagovi

droga Boban Railić

Još iz INFO

