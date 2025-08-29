Podnio ostavku nakon skandala: Zvaničnik iz Sjeverne Karoline optužen da je pokušao da drogira unuke

Zvaničnik je podnio ostavku nakon što je uhapšen zbog sumnje da je u sladoled svojih unuka stavio pilule sa kokainom i ekstazijem. Djevojčice nisu progutale supstance, a istraga o motivima i dalje traje.

Zvaničnik izborne komisije u Severnoj Karolini, Džejms Jokli Džunior, podneo je ostavku nakon što je uhapšen pod sumnjom da je stavio ilegalne supstance u sladoled koji su konzumirale njegove unuke, saopštila je policija Vilmingtona.

Jokli (66) je 8. avgusta prišao policajcu na benzinskoj pumpi u okrugu Sari i tvrdio da su njegove dve unuke koje su mu bile povjerene na čuvanje pronašle pilule u sladoledu kupljenom u obližnjem kiosku.

Djevojčice nisu progutale supstance, saopštila je policija, prenosi CBS News.

Preliminarni testovi su pokazali da je riječ o ilegalnim narkoticima, a naknadna analiza otkrila je da pilule sadrže MDMA (ekstazi) i kokain.

Tokom istrage, policija je pregledala video snimke na kojima se navodno vidi kako Jokli stavlja pilule u sladoled.

Policija nije saopštila mogući motiv, dodajući da je istraga u toku.

Jokli je uhapšen i optužen za kontaminaciju hrane ili pića kontrolisanom supstancom i krivično djelo zlostavljanja djece, saopštila je policijska uprava. Takođe je optužen za posedovanje narkotika iz Spiska I.

Prebačen je u pritvorski centar okruga Nju Hanover i kasnije pušten uz kauciju od 100.000 dolara.

Jokli je u junu imenovan za predsednika Izborne komisije okruga Sari, nakon što je postao član tog tijela 2023. godine.

Ostavku je podnio u četvrtak ujutru, nakon javnih poziva na povlačenje.

U pismu ostavke naveo je da je uveren da će biti oslobođen svih optužbi koje su protiv njega podignute, navodi CBS News.

