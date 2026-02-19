logo
Džin iz doba krede: Naučnici identifikovali novu vrstu spinosaurusa sa specifičnom kranijalnom krestom

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Na udaljenom lokalitetu u pustinji Sahara u Nigeru naučnici su iskopali fosil spinosaurusa, najvećeg među dinosaurusima mesožderima, poznatog po velikoj kresti na glavi u obliku oštrice i vilicama sa isprepletenim zubima za hvatanje ribe.

kosti dinosaurusa Izvor: Shutterstock

Istraživači su rekli da je spinosaurus vrebao šumovitim krajem i ulazio u rijeke kako bi lovio krupnu ribu, a bio je dug oko 12 metara i težak od pet do sedam tona.

Ovaj dinosaurus naseljavao je Afriku u doba krede prije oko 95 miliona godina.

NJegov koštani kranijalni greben odnosno kresta, visok oko 50 centimetara, ličio je na sječivo, a ovaj dinosaurus na leđima je imao veliku koštanu strukturu nalik jedru i izduženu njušku sličnu krokodilu.

Uz postojeći naziv roda spinosaurus, što znači "kičmeni gušter", istraživači su mu dali naziv vrste "mirabilis", što znači "zapanjujući", zbog njegove kreste.

To je tek druga poznata vrsta spinosaurusa, dinosaurusa koji je stekao slavu u popularnoj kulturi zbog svog prikazivanja u filmovima "Park iz doba jure".

Spinosaurus, jedini poznati poluvodeni dinosaurus predator, pridružio se tiranosaurusu, gigantosaurusu i karharodontosaurusu, koji se nalaze među najvećim dinosaurusima koji su jeli meso.

Istraživači su rekli da je njegova kresta vjerovatno bila samo za pokazivanje, jer djeluje previše krhko da bi se koristila kao oružje, iako je bila od čvrste kosti bez vazdušnih kesa prisutnih kod pojedinih drugih sličnih struktura kod dinosaurusa.

Kresta, vjerovatno obložena keratinom, poput rogova govečeta, možda je bila jarko obojena i funkcionalna u seksualnoj ili konkurenciji vezanoj za teritoriju ili u prepoznavanju između jedinki.

"Radi se o ljubavi i životu - privlačenju partnera i odbrani svoje teritorije", rekao je paleontolog Univerziteta u Čikagu Pol Sereno, glavni autor istraživanja objavljenog u časopisu "Nauka".

dinosaurus

