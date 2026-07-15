Velika aukcija UIO BiH u Sarajevu: Na prodaju Rolex, dijamanti, tone garderobe i auto-gume vrijedne desetine hiljada KM

Uprava za indirektno oporezivanje BiH organizuje javnu aukciju i direktnu prodaju zaplijenjene robe u Sarajevu.

Izvor: UIO BiH

Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIO BiH), odnosno Regionalni centar Sarajevo, objavila je prodaju zaplijenjene carinske robe. Javna aukcija i direktna prodaja održaće se u prostorijama Regionalnog centra Sarajevo na adresi Zmaja od Bosne 47b (III sprat).

Prodaja je podijeljena u tri faze koje će se održati u srijedu, 22. jula 2026. godine.

Šta je sve na prodaju? Od luksuznih satova do auto-guma

Ponuda zaplijenjene robe je izuzetno raznovrsna i podijeljena je po paketima (lotovima) u nekoliko skladišta. Među najvrjednijim i najzanimljivijim artiklima izdvajaju se:

Luksuzni predmeti i nakit: U sefu RC Sarajevo nalaze se tri dijamanta (0.6 Carat GVS), dok su na direktnoj prodaji izloženi brendirani ručni satovi Rolex i Oris, te veća količina ženskog nakita od medicinskog čelika i parfemi (poput brenda Tom Ford).

Nove i polovne gume: U skladištu "Bios Zadruga" u Zenici na prodaju je ogroman paket koji sadrži preko 300 novih automobilskih guma različitih dimenzija (R13–R19), čak 1.515 polovnih guma i 57 felgi.

Svečane haljine: Za trgovce tekstilom posebno je zanimljiva ponuda od čak 357 svečanih ženskih haljina porijeklom iz Turske, kao i dodatni paket sa još 100 svečanih haljina.

Ski oprema: Na više lokacija nudi se velika količina polovne i rabljene ski opreme koja uključuje skije, pancerice, štapove, kacige, brile i bordove.

Pravo učešća na javnoj aukciji i direktnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica koja obavljaju registrovanu djelatnost (uz predočenje ovjerene dokumentacije o registraciji). Zaposleni u UIO BiH, kao i njihovi srodnici, nemaju pravo učešća.

Roba se prodaje isključivo u viđenom stanju, bez prava na naknadne reklamacije. Svi predmeti koji se nalaze pod jednim LOT brojem moraju biti obuhvaćeni jednom zajedničkom ponudom (kupovina "u paketu").

Obavezan depozit za aukciju

Prije početka aukcije, ponuđači su dužni da uplate depozit u iznosu od 10% od početne cijene robe za koju planiraju da se nadmeću. Depozit se može uplatiti bezgotovinski na depozitni račun UIO BiH ili u gotovini na blagajni Regionalnog centra Sarajevo na sam dan održavanja aukcije. Ponuđačima koji ne ostvare kupovinu, depozit se vraća odmah po završetku nadmetanja.

Kompletnu ponudu pogledajte na LINKU.