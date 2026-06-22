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Kraj čekanja na povrat PDV-a: Usvojena pravila za kupovinu prve nekretnine

Kraj čekanja na povrat PDV-a: Usvojena pravila za kupovinu prve nekretnine

Autor Dušan Volaš
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Pravilnik o primjeni Zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine usvojen je danas na sjednici Upravnog odbora Uprave za inidirektno oporezivanje BiH (UIO) u Banjaluci.

Usvojen Pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu Izvor: Srna/Jelena Savić

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić istakao je da za prikupljanje dokumentacije neće trebati više od pet dana.

On je naveo da je ovaj pravilnik mogao biti usvojen još u novembru prošle godine da pojedinci nisu stavljali politiku ispred interesa građana.

"Politika je od tada bila ispred građana. Biće neophodno 13 dokumenata. Od 13 dokumenata tri građani imaju odmah sa sobom", rekao je novinarima Amidžić nakon sjednice Upravnog odbora UIO BiH.

On kaže da nije bilo odustajanja kada je riječ o ovom pitanju.

"Građani će moći lakše da riješe stambeno pitanje. Krivo mi je što je život građana bio sveden na politiku. Nismo dozvolili bilo kakvo uslovljavanje o ovom pitanju i neizmjerno sam srećan što smo usvojili pravilnik", istakao je Amidžić.

On je naveo da će ovo budžet Republike Srpske koštati blizu 50 miliona KM, ali da je riječ o mjeri koja treba da doprinese da ljudi lakše kupe nekretninu.

"Za one koji su od trenutka usvajanja Zakona o dopunama Zakona o porezu na dodatnu vrijednost BiH, odnosno od aprila prošle godine, stekli prvu nekretninu do momenta usvajanja Pravilnika, imaće rok od šest mjeseci da podnesu zahtjev i prikupe dokumentaciju", rekao je Amidžić.

On je dodao da je usvojena odluka koja se odnosi na lica sa invaliditetom, odnosno povećan je iznos za oslobađanje od uvoznih dadžbina.

"Do sada je to bilo 30.000 KM, a dogovorili smo se da to bude 45.000 KM i da se taj iznos usklađuje za iznos inflacije jednom godišnje", naglasio je Amidžić.

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Tagovi

PDV povrat PDV nekretnine UIO BiH

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