Zašto još nije počela primjena pravilnika o povratu PDV-a na prvu nekretninu?

Delegat Želimir Nešković upozorava da pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu još nije u primjeni, iako je zakon usvojen prije gotovo godinu dana.

Izvor: SDS

Iako je Zakon o porezu na dodatnu vrijednost, kojim je predviđen povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine, usvojen još u aprilu prošle godine, njegova primjena ni nakon gotovo 11 mjeseci nije počela. Razlog je neusvajanje konačnog teksta pravilnika, na što je upozorio delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH i potpredsjednik SDS-a Želimir Nešković.

Zakon o PDV-u usvojen je 12. aprila 2025. godine, dok je Uprava za indirektno oporezivanje BiH 5. septembra iste godine usvojila pravilnik o njegovoj primjeni i uputila ga na javne konsultacije u trajanju od 15 dana. Iako je nakon tog procesa najavljeno skoro usvajanje, pravilnik do danas nije stupio na snagu.

Nešković upozorava da je riječ o neopravdanom odugovlačenju koje direktno pogađa građane, posebno mlade ljude i porodice koje prvi put rješavaju stambeno pitanje.

"Ni 11 mjeseci od usvajanja izmjena Zakona o PDV-u, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje nije usvojio pravilnik kojim se to pitanje precizno reguliše. Početkom septembra prošle godine pravilnik je upućen na javne konsultacije, nakon kojih je najavljeno njegovo usvajanje, ali se to još nije desilo i početak primjene se ne nazire", rekao je Nešković.

On navodi da je uputio i delegatsko pitanje nadležnim institucijama, ali da nije dobio odgovor da li je konačni tekst pravilnika uopšte usvojen, niti kada će građani moći ostvariti zakonom zagarantovano pravo na povrat PDV-a.

U međuvremenu su se u javnosti pojavile informacije da je Uprava za indirektno oporezivanje razmatrala pristigle primjedbe i radila na izmjenama i dopunama pravilnika, ali bez ikakvog zvaničnog saopštenja o tome dokle se stiglo u proceduri.

Nešković ističe da Ministarstvo finansija i trezora BiH mora dati jasan odgovor javnosti, jer je riječ o pitanju od velikog društvenog značaja.

"Građani s pravom očekuju da zakon koji je usvojen prije više mjeseci konačno počne da se primjenjuje. Odugovlačenje stvara pravnu i finansijsku nesigurnost. Rok za usvajanje podzakonskih akata bio je 60 dana od dana usvajanja zakona, ali je politika to zakovala i onemogućila građanima da ostvare povrat novca", poručio je Nešković.

Dodaje da su brojna udruženja građana i potencijalni kupci stanova već mjesecima upozoravali da se postupak bespotrebno odugovlači, ali da konkretnih odgovora nadležnih institucija i dalje nema.