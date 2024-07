Kresojević "prepisao" od Amidžića? PDP uputio inicijativu za povrat PDV-a za kupovinu prve nekretnine, uključene i kuće

Gradski menadžer u Banjaluci Bojan Kresojević rekao je danas da je PDP uputio inicijativu Parlamentarnoj skupštini BiH o povratu PDV-a za kupovinu prove nekretnine za kuće veličine do 200 kvadrata ili stanove do 60 kvadrata.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kresojević kaže da je jedan od najvećih problema u RS upravo iseljavanje mladih građana zbog sve težeg zasnivanja porodica.

"Jedna takva inicijativa je povrat PDV za sve one koje izgrade ili kupe svoju kuću do 200 kvadrata ili stan do 60 kvadrata. Maksimalna kvadratura za kuću kao prvu stambenu jedinicu je 200 kvadrata stan do 60 kvadrata. Namjerno naglašavam kao prvo izgradnju kuće, jer je naša strategija maksimalno promovisanje i podrška onima koji žele porodicu da zasnivaju u kućama, jer je to zasigurno najkvalitetniji način da naša djeca odrastaju u što zdravijem ambijentu", rekao je Kresojević.

Komentarišući da je slična inicijativa već podnesena od strane Ministarstva finansija i trezora u Savjetu ministara na čijem čelu je Srđan Amidžić (SNSD), početkom novembra prošle godine, Kresojević kaže da inicjativa PDP-a obuhvata povrat PDV-a i "na izgrađene ili kupljene kuće".

"Ministarstvo finansija i trezora nikad nije pripremilo inicijativu i prijedlog Izmjene zakona prema Parlamentu. Nama je poznato da postoje takve priče i da su najavljivane inicijative, ali se ništa nije desilo. U kojoj fazi je Uprava za indirektno oporezivanje je manje važno od toga kada ćemo doći do nje. Ako je od februara inicijativa u stagnaciji, da li treba da šutimo ili je obaveza da dođemo i da se interesujemo? U predloženim izmjenama nema povrata PDV-a za one koji žele da grade kuću. Ova inicijativa znači da će kuće od 200 stotine kvadrata ukoliko neko želi da gradi ili kupi biti oslobođeni PDV-a. Ovaj prijedlog se razlikuje jer niko dosadašnje prijedloge nije uputio u parlamentarnu proceduru", rekao je on.

Dodao je da je danas uputio inicijativu Parlamentarnoj skupštini BiH da se izmijeni Zakon o PDV-u.

"Predloženo je da se doda Član 53a u kojem će biti definisano da se kupcu prve nekretnine biti izvršen povrat PDV ukoliko se gradi o izgradnji ili kupovini. Predloženo rješenje podrazumijeva povrat PDV-a nezavisno od broja članova porodice s obzirom da se njihov broj tek kasnije ustanovljava".

Napominje da se inicijativa ne odnosi samo na RS, već na BiH.

"Ona će podrazumijevati veliku finansijsku podršku mladim ljudima i porodicama. I ona će podrazumijevati podršku u visini do 30.000 maraka", poručio je Kresojević.

(MONDO)