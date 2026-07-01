Nova pravila EU izazvala zabunu: Da li će građani BiH plaćati dodatne takse za Temu?

Evropska unija uvela je novu naknadu za pošiljke male vrijednosti iz trećih zemalja, ali iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH poručuju da se pravila ne primjenjuju na građane BiH.

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Građani Bosne i Hercegovine i dalje će moći da naručuju robu sa platformi poput Temua po dosadašnjim pravilima, uprkos tome što je u Evropskoj uniji od 1. jula na snagu stupila nova naknada za pošiljke male vrijednosti iz trećih zemalja.

Nova pravila izazvala su nedoumice među kupcima u BiH, koji su se pitali da li će i njihove narudžbe poskupjeti. Međutim, iz Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH potvrđuju da se propisi koje je uvela Evropska unija ne primjenjuju u Bosni i Hercegovini.

Nova pravila EU ne važe u BiH

Kako su iz UIO BiH potvrdili za "Nezavisne novine", oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina, ali i obračun dažbina za robu naručenu putem interneta koja u BiH stiže poštanskim pošiljkama, ostaje nepromijenjen.

"Oslobađanje, ali i obračun uvoznih dažbina za pošiljke koje se naručuju putem interneta, a putem poštanskih paketa ulaze u BiH, vršiće se kao i do sada", naveli su iz UIO BiH.

Koja pravila trenutno važe u BiH?

Iz Uprave podsjećaju da pravo na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina imaju dobra kupljena elektronskim putem koja u BiH stižu poštom, ako njihova vrijednost ne prelazi 300 KM kada su kupljena od pravnog lica, odnosno 90 KM kada ih šalje fizičko lice.

"Ovo pravilo će biti na snazi sve dok se eventualno ne donese izmjena ranije pomenutog propisa", istakli su iz UIO BiH.

Šta se promijenilo u Evropskoj uniji?

Od 1. jula Evropska unija uvela je novu fiksnu naknadu od tri evra za pošiljke male vrijednosti koje dolaze iz trećih zemalja. Kako je pojasnila Carinska uprava Hrvatske, ova naknada ne obračunava se po paketu, već po svakoj pojedinačnoj stavci navedenoj u carinskoj deklaraciji.

To znači da pošiljka koja sadrži više različitih proizvoda može biti opterećena višestrukim naknadama, u zavisnosti od broja stavki u deklaraciji.

Temu i dalje popularan među građanima BiH

Platforma Temu posljednjih godina bilježi veliki rast u Bosni i Hercegovini. Prema ranije objavljenim podacima Agencije za poštanski saobraćaj BiH, tokom prošle godine u zemlju je stiglo oko 2,1 milion pošiljki sa ove platforme.

Sagovornici "Nezavisnih novina" smatraju da bi uvođenje sličnih naknada u BiH značajno smanjilo broj narudžbi.

"Bojala sam se da će se ova odluka odraziti i na nas, jer obično što Evropa uvede, mi poštujemo ili prepišemo. Ako se desi da krenemo njihovim stopama, Temu, s koga naručujem često, zasigurno će otići u prošlost, jer bi tad sve bilo preskupo", rekla je Maja M. iz Banjaluke.

Za sada, međutim, građani BiH mogu nastaviti da naručuju robu putem Temua i drugih internet platformi prema važećim propisima, bez novih taksi koje su uvedene u Evropskoj uniji.