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EU uvodi novu taksu na pakete sa Temua, Šejna i Aliekspresa

EU uvodi novu taksu na pakete sa Temua, Šejna i Aliekspresa

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Evropska unija od 1. jula uvodi naknadu za obradu malih paketa iz zemalja van EU. Nova pravila mogla bi povećati troškove kupovine na platformama poput Temua, Šejna i Aliekspresa.

Kupovina sa Temua i Šejna postaje skuplja: EU uvodi novu taksu Izvor: Audio und werbung/Shutterstock

Evropski parlament i Savjet Evropske unije izglasao je uvođenje naknada za obradu malih paketa koji stižu iz zemalja van EU, počev od 1. jula.

To znači da ako neko kupi proizvod od prodavca van EU, moraće da plati dodatnu carinsku taksu od tri evra plus PDV, prenosi "Sputnjik".

Ako kupi tri različita proizvoda, na primer pantalone, suknju i haljinu, oni će se tretirati kao tri različita artikla sa zasebnim tarifnim klasifikacijama i svaki od njih će imati svoju carinsku taksu od tri evra, što znači dodatnih devet evra carine, plus PDV.

Ova odluka je donesena kao odgovor na veliki priliv robe koja u Evropu stiže sa kineskih onlajn platformi poput Šejna, Temua i Aliekspresa, ali i sa Amazona.

"Ova taksa će takođe biti uključena u ukupan iznos na osnovu kojeg se obračunava PDV. Zbog toga bi kupovina robe male vrijednosti iz zemalja van EU mogla postati skuplja, a proces vraćanja robe takođe može biti pogođen", saopštila je Carinska uprava Malte.

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Temu EU taksa

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